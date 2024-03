Herta Kosmina je večja od Marcela in Andreja Stareta in bi si gotovo zaslužila posebno oddajo, kjer bi neposredno odgovarjala na vprašanja. Zjutraj astrologija, še ena posebnost, ki jo ponuja naša televizija: »Kako bo ta teden z dvojčki?« In Herta bi na hitro potešila radovednost. Dopoldne bo poskrbela za tiste, ki imamo različne bolečine: »Katero mažo priporočate?« Zvečer bi se lotila zapletenih ljubezenskih primerov: »S fantom imava težave ...« V vsakem primeru, nacionalna televizija bi morala biser z imenom Herta izkoristiti in ga gojiti do popularnosti nekoč največje, Miše Molk.

Veliko dela so že postorili. Saj veste, nemalokrat smo videli, da so športne prenose končali prej, da je lahko namesto naših smučarjev blestela gospa Kosmina. Mnogi bi pričakovali, da bodo med svojimi tisoči in tisoči zaposlenimi našli koga drugega, ki bi prevzel vlogo TV-zvezdnika ali zvezdnice, pa ni treba. Zakaj bi jih utrujali in jih vabili na delovno mesto, če lahko vedno potegnejo asa iz rokava.

Tu gre za direktorje blizu Janezu Janši in direktorje blizu Robertu Golobu. V obeh primerih je naklonjenost popularni svetovalki našega zdravja neomajna in to verjetno pomeni, da ima Herta Kosmina na nacionalni televiziji lepo prihodnost, ne glede na to, kdo bo vladal državi. x Nedeljski dnevnik