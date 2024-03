Župani treh občin so v izjavi za medije pred DZ danes predstavili razloge za peticijo proti vzpostavitvi začasnega azilnega doma. Ormoški župan Danijel Vrbnjak je dejal, da bodo peticijo vložili na komisijo DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, predali pa jo bodo tudi notranjemu ministrstvu Boštjanu Poklukarju. Kot pravi, so občani o odločitvi o organizaciji začasnega azilnega doma v Središču ob Dravi izvedeli iz medijev, s čimer se ne strinjajo in zahtevajo, da vlada ta sklep tudi prekliče. Vlado zato pozivajo, naj znova obravnava svoj sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma z dne 29. februarja.

Občinski sveti vseh treh občin so na skupni izredni seji prejšnji teden soglasno nasprotovali vzpostavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi ter se odločili za peticijo. Njen cilj je, da vlada sklep o azilnem domu v celoti prekliče ter ponovno preuči druge možnosti in lokacije postavitve doma.

Župani so danes tudi izpostavili, da je prebivalstvo Središča ob Dravi starejše, skrbi jih varnost in ekonomska ter socialna vprašanja. Imajo veliko vprašanj, na katera še niso dobili odgovorov. Po njihovem mnenju tudi lokacija začasnega azilnega doma ni primerna, saj prostorski načrt tam določa povsem drugačen namen.