Na vrh lestvice držav z najsrečnejšim prebivalstvom na svetu se je že sedmič uvrstila Finska, ki ji na seznamu sledijo Danska, Islandija, Švedska in Izrael. Med prvo deseterico so tudi Nizozemska, Norveška, Luksemburg, Švica in Avstralija. Med našimi sosedami se je Avstrija uvrstila na 14. mesto, Italija 41., Hrvaška 63., Madžarska pa 56. mesto.

Kot ugotavljajo avtorji raziskave, so prvih deset mest zasedle predvsem države z manjšim številom prebivalcev, saj imata med njimi le Nizozemska in Avstralija več kot 15 milijonov prebivalcev. Med prvo dvajseterico pa imata le Kanada in Velika Britanija več kot 30 milijonov prebivalcev. Tokrat se med 20 najbolj srečnih držav prvič nista uvrstili ZDA in Nemčija, ki sta zasedli 23. oziroma 24. mesto

Poročilo o sreči, ki ga od leta 2012 vsako leto pripravi skupina strokovnjakov pod okriljem ZN, temelji na oceni sreče, ki jo podajo državljani sami ob upoštevanju dejavnikov, kot so dohodek, socialna podpora, pričakovana življenjska doba, osebna svoboda in korupcija. Poročilo vključuje 143 držav.