V tednu turističnih kmetij, ki ga Zveza turističnih kmetij Slovenije prireja med 12. in 21. aprilom, se lahko prepustite podeželskemu razvajanju in začutite pristen utrip življenja na kmetiji, ki s svojo enostavnostjo in idiličnostjo nikoli ne razočara. Turistične kmetije so pripravile pestro ponudbo aktivnosti in doživetij, ki segajo od zanimivih dejavnosti na prostem, kot so jahanje konjev, krmljenje živali, vodeni pohodi, vožnja s štirikolesniki in traktorji, pa vse do vrhunskih kulinaričnih poslastic, zabavnih degustacij in delavnic tradicionalnih obrti.

Kulinarične delavnice

Na kmetiji Želinc (Cerkno) se lahko pridružite Jerneju pri ustvarjanju domačih štrukljev po hišnem receptu none Frančiške. Na delavnici (13. in 20. aprila) boste z njegovo pomočjo ustvarili tri različne okuse štrukljev – od slanih orehovih do sladkih z rozinami in suhim sadjem. Gospodinja Barbara vas bo na turistični kmetiji Kovačnik (Fram) popeljala skozi tradicionalni hišni recept in postopek peke nagrajene slovenske potice, tako da bo vsak udeleženec ustvaril svoje testo in spoznal skrivnosti orehovega nadeva. Doživetje (19. aprila) se bo zaključilo z bogatim kosilom in domov boste odšli s potico, ki ste jo sami spekli. Na kulinarični delavnici kmetije Lukač (12., 13., 19., 20. aprila) se boste naučili priprave okusnih domačih njokov ter polivk, ki bodo razveselile še tako zahtevnega gurmana. V Ljubno ob Savinji vabi turistična kmetija Bukovje, kjer se boste naučili pripraviti ajdnek, tradicionalno sladico zgornjesavinjske regije, ob tem pa uživali v okusih savinjskega želodca in žlikrofov (13. in 18. aprila). 20. aprila ste vabljeni v slovensko Istro na kulinarično delavnico Divja šparga in ostali divjaki. Pripravili boste do šest jedi z divjimi šparglji, od juhe do sladice. V sklopu delavnice bo tudi degustacija oljčnega olja in vin, pridelanih na domačiji Butul. Na turistični kmetiji pri Martinovih v Krški vasi 13. aprila pripravljajo delavnico, na kateri boste ustvarjali čemažev pesto in zelenjavno pogačo, ki ju lahko uživajo tudi vegetarijanci in vegani.

Aktivnosti v naravi

Turistična kmetija Šinkovc vabi, da se 21. aprila v Medvedjem Brdu pridružite pustolovščini po prijetni Medvedkovi poti, ki je primerna za prav vse generacije. Pohod, ki traja približno dve uri, je poln zanimivih učnih točk, ki otroke učijo o naravi in gozdnih živali, po prehojeni poti pa sledita še nagrada za najmlajše in prijetna skupna malica. Teden dni prej Turistična kmetija Izgoršek (Griže) vabi, da se v Veliki hosti preizkusite v lokostrelstvu. Uživali boste v dih jemajoči naravi, domači potici in kavi ter se v gozdu preizkusili v streljanju na 3D-makete živali. Lahko pa se pridružite gospodarju Jožetu s kmetije Povšin na Bledu na lovskem izletu. Vsak dan od 12. do 21. aprila boste v njegovi družbi lahko opazovali divje živali na lovskih prežah, stičinah ter planinskih pašnikih. Če iščete odmik od stresnega vsakdana, obiščite Kmetijo pr Cenc, ki se nahaja na pravljični lokaciji stran od mestnega vrveža. 13. in 20. aprila se boste lahko sprehodili po znameniti krožni poti, se napolnili z energijo na posebnih energijskih točkah in se kreativno poigrali z glino na zanimivi ustvarjalni delavnici. Turistična kmetija Ravnjak iz Slovenj Gradca pa ponuja edinstveno doživetje, kjer se prepletata moč narave in blagodejnost človeškega dela. Kmetijo lahko obiščete 14., 16. in 19. aprila.

Več o pestrem programu lahko izveste na spletni strani turisticnekmetije.si, kjer boste našli tudi potrebne kontakte, kamor lahko napoveste svoj obisk.