Mislim svoje mesto: Gverilski vrtički

S prvim pomladnim dnem se bo tudi uradno začela sezona gverilskih mestnih vrtičkov. To so cvetlice, ki jih anonimni meščani zasadijo na nenavadnih mestih, nato pa pomlad za pomladjo ob grmovju in drevesih cvetijo narcise, hijacinte, tulipani. Eden izmed najlepše urejenih gverilskih vrtičkov je na Roški cesti. Prav tam na ovinku, kjer je na drugi strani ceste vzniknila elipsasta elitna stavba turkizne barve fasade, ob drevesih že vrsto let nekdo iz ene izmed starejših hiš ob ulici skrbi za vrtiček med cestiščem in pločnikom. V vsakem letnem času je drugačen. Trenutno mimoidoče voznike pozdravljajo rumene narcise. Kasneje se jim bodo pridružili tulipani in tako se bodo vrstile različne vrste rastlin vse do pozne jeseni, ko bodo v megli svetile ognjeno oranžne žametnice. Gverilski vrtiček je urejen tako vzorno, da bi bil lahko predstavljen v vrtnarski reviji.