»V Marseillu in drugih francoskih mestih začenjamo operacijo brez primere, da bi ustavili trgovino z drogami in zagotovili red,« je dejal Macron in poudaril, da je policija že pridržala 82 ljudi, od tega jih je 60 ostalo v priporu za nadaljnja zaslišanja.

Opozoril je tudi, da trgovina s prepovedanimi drogami postaja vse večja nadloga in da so razmere v Marseillu in drugih mestih izjemno težke. Po navedbah vira, ki je seznanjen z operacijo, bo v prihodnjih treh tednih v Marseillu in okolici za boj proti drogami vsak teden mobiliziranih približno 4000 policistov.

V Marseillu tolpe preprodajalcev drog obvladujejo celotna stanovanjska območja, med skupinami pa redno prihaja do smrtonosnih spopadov. Lani je v mestu v spopadih, povezanih z drogami, umrlo 49 ljudi, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih. Prejšnji teden pa je bil v Maroku aretiran domnevni vodja ene od glavnih tolp v Marseillu, ki se ukvarja s preprodajo drog.

Za Francijo je sicer boj proti trgovini z drogami letos pomemben tudi zaradi prihajajočih olimpijskih iger v Parizu, v okviru katerih se bodo številni dogodki odvijali tudi v Marseillu.