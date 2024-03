#intervju Tihomir Smoljanec: Šepetalec mesu in biftkom

Tihomir Smoljanec je tretja generacija rejcev goveda iz Ferežanov pri Križevcih ter se ukvarja s proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov iz junic in črnega slavonskega prašiča. Na družinski kmetiji v Križevcih se pri Smoljančevih še od sedemdesetih let pase okrog 1500 glav govedi, Tihomir pa se bolj kot s samo rejo ukvarja s selekcijo in zorenjem mesa, ki ga prodaja pod blagovno znamko Meat the King. V prodajnem programu ima izdelke iz črnega slavonskega prašiča ter zorjeno svinjino in junčje meso, ki mu je v današnjih časih moderno reči »baby beef«.