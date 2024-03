Višje sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo z utemeljitvijo, da ni predložil nikakršnih novih dokazov, ki bi lahko kakor koli spremenili odločitev prvostopenjskega sodišča. Sodbo so tako potrdili.

Iz sodnih spisov izhaja, da je moški hčer začel posiljevati pri dvanajstih letih, zloraba pa se je končala šele šestnajst let kasneje. V tem času naj bi jo posilil kar 1550-krat. Dekle je nasilnemu očetu tudi rodilo otroka, kar so potrdili s testom očetovstva. Pri petnajstih letih je sicer skušala storiti samomor. Lokalni mediji so moškemu zaradi tega nadeli naziv »hrvaški Fritzl«.

Poleg nje je moški zlorabljal in bil nasilen do preostalih petih otrok, tepel jih je in žalil. Žena ga je leta 1996 skušala zapustiti, a ji ni uspelo, kaznoval pa jo je s posilstvom. Po pomoč se je takrat zatekla na center za socialno delo, a so jo zavrnili, češ da s takim norcem pač nočejo imeti nič opraviti.

Psihiatrični pregled je pokazal, da ima nasilnež osebnostno motnjo, poleg zaporne kazni mu je sodišče zato izreklo še varnostni ukrep psihosocialne obravnave. Moški se za svoja dejanja ni pokesal, odgovornosti zanje pa tudi ni prevzel.