Samomorilski napad v Pakistanu terjal življenja sedmih vojakov

V okrožju Severni Vaziristan na zahodu Pakistana so danes samomorilski napadalci z vozilom, napolnjenim z eksplozivom, zapeljali v vojaško kontrolno točko in pri tem ubili najmanj sedem vojakov, vključno visokima častnikoma, so danes sporočile pakistanske oblasti. Vojska je po lastnih navedbah šest napadalcev ubila, poročajo tuje tiskovne agencije.