Pred začetkom letošnje sezone v ligi prvakinj so bili v taboru Krim Mercatorja zelo optimistično razpoloženi, saj so se odkrito spogledovali z uvrstitvijo na zaključni turnir. »Zavedamo se moči svojih nasprotnic, vendar verjamem v svojo ekipo, ki smo jo izbrali pred začetkom sezone. Prepričan sem, da je pred nami vrhunska sezona,« je avgusta lani na predstavitvi ekipe na Ljubljanskem gradu dejal Dragan Adžić, ki drugo sezono vodi ljubljanske rokometašice.

Vsaj za zdaj so krimovke, ki se lahko pohvalijo tudi z dvema naslovoma evropskih klubskih prvakinj, vendar oba segata v začetek tega tisočletja, od tega cilja še precej oddaljene. Začetek sezone je bil obetaven, saj so jo odprle s tremi zaporednimi zmagami, na svojo četrto pa so potem čakale dolgih šest krogov. Že takrat je bilo jasno, da bodo svojo priložnost za uvrstitev v četrtfinale iskale v kvalifikacijah. Po koncu rednega dela tekmovanja so v skupini B prišle do šestih zmag, enega remija in sedmih porazov, kar je bilo dovolj le za peto mesto.

Tamara Mavsar si želi podporo s tribun

Nekaj bolje je v skupini A igrala Bukarešta, ki se s tako bogato zgodovino, kot jo ima Krim Mercator, ki je še trikrat igral v finalu in enkrat v polfinalu, ne more pohvaliti. Osvojila je četrto mesto z osmimi zmagami, remijem in petimi porazi. Prav tako imajo romunske rokometašice v zadnjem desetletju več uspeha. Leta 2016 so po sedemmetrovkah v finalu lige prvakinj v Budimpešti premagale Györ, naslednji dve sezoni pa so končale na tretjem mestu, kar je bila zadnja uvrstitev Bukarešte na zaključni turnir.

»Na treningih delamo dobro, vendar je naša največja težava, da v zadnjem času nismo imele kakovostnih tekem. Zavedamo se, da nam ne bo lahko, dejstvo pa je, da bo vse odvisno od nas. Vesela sem, da število obiskovalcev naših tekem raste, potrebovale jih bomo tudi tokrat, naredile pa bomo vse, da jih bomo ob koncu tekme razveselile z zmago,« je pred današnjo tekmo z romunsko ekipo dejala Tamara Mavsar, odlično levo krilo Krima.

Lani zmagi ostali doma

Lani sta se ekipi pomerili v rednem delu lige prvakinj. V Bukarešti je bilo 30:28 za trenutno vodilno ekipo romunskega državnega prvenstva, v Ljubljani pa 28:26 za krimovke, ki so se s to zmago uvrstile v zaključne boje lige prvakinj. Medtem ko je slovenske prvakinje v kvalifikacijah nato zaustavila druga ekipa iz glavnega mesta Romunije, Rapid, je Bukarešta svojo lansko pot končala v četrtfinalu. Boljši od nje je bil Esbjerg.

»Prišle smo do točke, na katero v sezoni vsi čakamo. Začenjajo se najpomembnejše tekme. Tekmice smo dobro analizirali, dobro jih poznamo. Tekma bo pokazala, katera ekipa ima boljši karakter. Čeprav nismo vse v tekmovalnem ritmu, verjamem v našo hladno glavo in vroče srce na terenu. V vseh 120 minutah bomo dale vse od sebe in verjamem, da se bomo na koncu veselile me,« je o napredovanju Krima prepričana izkušena, 37-letna Črnogorka Jovanka Radičević, ki je ligo prvakinj osvojila v dresu Budućnosti leta 2012.

Za Bukarešto že šesto sezono igra slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, ki je pred tem igrala za Krim, ob njej pa izstopajo še francoska reprezentančna vratarka Laura Glauser, Romunka Cristina Neagu (72 golov), Norvežanki Emilie Arntzen (50 golov) in Vilde Ingstad (49 golov) ter še ena Francozinja Grace Zaadi, ki bo v prihodnji sezoni igrala v Ljubljani.