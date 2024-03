Sodnica Charlene Edwards Honeywell je v razsodbi ugotovila, da so bili ti komentarji v veliki meri resnični. »Sodišče je opazilo dejstvo, da je septembra 2016 uporabljala priimek Rasmussen, Markle pa dva meseca pozneje, kmalu po tem, ko so prvič poročali o kraljevski zvezi,« je pojasnila in dodala, da je bilo bistvo Meghanine izjave zato resnično. V svoji tožbi se je Samatha obregnila tudi ob Meghanine pripombe o tem, kako blizu sta si bili, potem ko je Meghan dejala Winfreyjevi: »Odraščala sem kot edinka, kar vedo vsi, ki so odraščali okoli mene, in želela sem si, da bi imela brate in sestre.« Sodnica je tudi tu dala prav Meghan.

To je bil že tretji Samanthin poskus, da bi sodišče obsodilo Meghan Markle, s katero imata skupnega očeta Thomasa Markla, ki prav tako ni v najboljših odnosih z vojvodinjo Susseško.