#intervju Aiski Ryökäs: Ne verjamem v junake, ki se borijo od začetka do konca.

V začetku marca je inštitut 8. marec v sodelovanju z mnogimi organizacijami po Evropi zagnal kampanjo za varen in dostopen splav po vsej Evropi, ki se imenuje My Voice, My Choice. Slovenija je bila do nedavnega edina država na svetu, ki je imela pravico do splava zapisano v ustavi. Pred nekaj tedni se je naši državi pridružila še Francija. Na predstavitvi kampanje je Finsko zastopala antropologinja in feministka Aiski Ryökäs.