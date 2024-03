Opozorilo pred tornadi je v četrtek zvečer veljalo za skupno več kot 13 milijonov ljudi, v nekaj urah so jih našteli najmanj osem, poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Tornado damage in Brooksburg, Indiana "Thank God no one was staying here when hit." Storm Front Freaks pic.twitter.com/WH9t0NLf6b

Veliko škodo je eden od njih povzročil v kraju Winchester v Indiani, kjer so glede na navedbe policije številni utrpeli hujše poškodbe. Pojavila so se tudi poročila o treh smrtnih žrtvah, ki pa jih policija še ni potrdila.

V 25 kilometrov oddaljenem kraju Selma, ki šteje 750 prebivalcev, naj bi neurje poškodovalo 50 odstotkov vseh zgradb, med ljudmi pa so reševalne službe zabeležile le lažje poškodbe.

#Update: The squall line with an embedded tornado threat will move through the Lower #Ohio Valley this evening. Damaging winds & a few embedded tornadoes remain likely. This includes Evansville, Louisville and eventually Cincinnati. #USA#Tarnado Emergency personnel declared a… pic.twitter.com/WChO2KZiit