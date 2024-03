Prevolnik-Ruplova upa, da se bo mediacija začela takoj. Kako bodo v vladi ravnali, če na zdravniški strani ne bodo privolili v takojšnje opravljanje vseh zdravljenj, še ni razkrila. V Fidesu menijo, da je mediacija pravi korak. Želijo si tudi, da bi »pogovore začeli nevtralno in spoštljivo, brez prejudiciranja vsebin in zahtev«. Nedavno so sicer pojasnili, da razloga za zamrznitev stavke v primeru mediacije ne vidijo.

Tudi druge podrobnosti mediacije, ki jih nameravajo glede na pojasnila vladne strani določiti v posebnem sporazumu, še niso znane. Ne glede na to obliko alternativnega reševanja sporov pa nadaljujejo pogajanja za steber zdravstva in socialnega varstva, so izpostavili v vladi. O možnosti mediacije so se vladni in Fidesovi pogajalci sicer začeli pogovarjati v torek. V Fidesu so takrat ugotavljali, da premier Robert Golob vladni pogajalski skupini mandata za mediacijo še ni podelil. Da možnosti mediacije ne zavračata, sta dali obe strani vedeti konec februarja.

Vladna napoved o mediaciji ni prvi premik tega tedna. V sredo se je izkazalo, da bodo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča znova opravljali vse preglede za podaljševanje vozniških dovoljenj invalidov. Med stavko so brez njih ostajali invalidi, starejši od 18 let in mlajši od 65 let. Nekateri med njimi so javno opozorili na svoje stiske in tveganje, da bodo zaradi takšne prakse med stavko izgubili zaposlitev. »Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej,« so ob napovedi ponovnega polnega delovanja ambulant za voznike s posebnimi potrebami poudarili v Fidesu. Golob je kasneje sporočil, da so našli zunanjega izvajalca, ki bi bil, če tega ne bi hotelo storiti osebje URI Soča, pripravljen izvajati omenjene preglede. Po Golobovi oceni je Fides tako spoznal, da lahko vlada nekatere aktivnosti izpelje tudi brez njega.