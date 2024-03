Z 288 kilometri je dirka od Milana do San Rema najdaljša med vsemi na koledarju profesionalnih kolesarjev. Sočasno gre za dirko, ki je najbolj izenačena med vsemi. Res je, da je najuspešnejši kolesar na La Primaveri legendarni Eddy Merckx, ki je slavil kar sedemkrat, a od danes aktivnih kolesarjev nihče nima več kot ene zmage. »Kot je vsem dobro znano, gre za dirko, ki ima številne nepredvidljive razplete. Mi bomo pripravili taktiko za nas in jo poskušali narediti kar se da zahtevno. Ni skrivnost, da si želim zmagati,« je pred enim izmed glavnih ciljev sezone malce previden in hkrati odločen kolesarska številka ena ​Tadej Pogačar, ki velja za prvega favorita. »Težko bi si želel boljšega uvoda v sezono z izjemno predstavo na Strade Bianche. Vsa ekipa ima dobre rezultate, zato verjamem v odlično pomoč tudi tokrat,« svoje sotekmovalce pri ekipi UAE Emirates skuša še dodatno motivirati 25-letnik s Klanca pri Komendi. Pogi ima v svoji karieri v žepu že zmago na treh spomenikih (Lombardija, Flandrija in Liege–Batogne–Liege), v karieri pa želi poseči po zgodovinskem petorčku. Zato sprva potrebuje zmago na uvodnem spomeniku sezone, v naslednjih sezonah pa je odkrito napovedal tudi napad na granitno kocko na spomeniku Pariz–Roubaix.

Prvi izzivalec slovenskega asa bo lanski zmagovalec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Nizozemec ima za seboj izjemno zimsko sezono v ciklokrosu, kjer je še šestič postal svetovni prvak. Njegova forma na cestnem kolesu je vprašljiva, saj bo v soboto ob 10.15 prvič imel na sebi tekmovalno številko v sezoni 2024. »Kolega, zdaj me pa že strašiš,« je bil ​Mathieu van der Poel navdušen nad predstavo Tadeja Pogačarja na Strade Bianche, ko je Slovenec kar 81 kilometrov sam prevozil v ospredju. Nizozemski svetovni prvak in slovenska števila ena ne skrivata, da sta dobra prijatelja in prva favorita dirke. V dveh izvedbah dirke, ko sta Nizozemec in Slovenec dirkala skupaj na prvem spomeniku sezone, je bil vedno boljši »tulipan«.

Ob dveh izrazitih favoritih sledi izjemno dolga kolona kolesarjev, ki bodo čakali v zasedi in poskušali svojo srečo. Svoje načrte imajo Mads Pedersen (Lidl-Trek), Filippo Ganna in Thomas Pidcock (oba Ineos-Grenadiers) in seveda zmagovalec edicije 2022 Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Mohorič je pred dvema letoma poskrbel, da je Slovenija na seznamu zmagovalcev dirke, ki bo letos na sporedu že 115. »Čustveno se je vračati na start te dirke. Letos sem v odlični formi in čutim, da imam ponovno priložnost za zmago. Če se bo ponudila, jo bom zagrabil. Treba bo biti potrpežljiv in izbrati pravi trenutek,« je optimističen ​Matej Mohorič​, ki je pred dvema letoma zmagal po vratolomnem spustu z zadnjega vzpona na Poggio v San Remu, ko je uporabljal potopni sedež. Slovenska matadorja in kapetana v svojih ekipah bosta imela tudi slovensko pomoč. Za Pogačarja bo pomembno delo opravljal Domen Novak, za Mohoriča pa Matevž Govekar. Skrivnosti med najboljšimi kolesarji na startu ne bo, saj sta si Mohorič in Pogačar v začetku tedna skupaj ogledala odločilne odseke dirke. To, da se slovenski kolesarji med seboj odlično razumejo, je seveda dobro tudi za slovensko reprezentanco.