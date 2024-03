»Sonce je trenutno v ribah in tako bo čas za zaključke, tako v prenesenem kot dejanskem pomenu. Mnogi bodo občutili v sebi moč in tako naredili korak naprej,« je v začetku tedna v časniku Svet24 zapisal horarni astrolog, kot se je širši javnosti predstavil Tadej Šink, ki je v poglobljeni analizi še obrazložil, »da je slediti sebi velik dar in umetnost, na drugi strani pa je treba najti ljudi, ki jim zaupamo, in skupaj stopiti po poti napredka, pri tem pa videti širšo sliko. Včasih si je preprosto treba vzeti nekaj minut zase in začutiti, kaj vam sporočajo srce, občutki, okolica in kateri smerokazi vodijo do sreče.« Očitno so znanstveni prispevek horarnega astrologa vzeli na znanje v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, saj so še isti dan državljane in državljanke vzhičeno obvestili, da poglavar vlade Republike Slovenije Robert Golob načrtuje korenite spremembe na področju komuniciranja z javnostjo in se je, po poročanju obveščevalnega servisa 24ur.si, zategadelj sestal s spletno vplivnico Samanto Cimerman, ki na instagramu deli nasvete, kako s privlačnimi videoposnetki nagovarjati občinstvo, sestanek s strokovnjakinjo za digitalno komuniciranje, ki ima na svojem instagramu 300.000 sledilcev, pa naj bi organizirala kar njegova uradna spremljevalka Tina Gaber. Če bo do sodelovanja prišlo, se že vnaprej veselimo novih prijemov Cimermanove, kar zadeva smernice in trende na družbenih omrežjih. Nekaj teh, ki nas utegnejo navduševati, so objavili v oddaji 24 ur na Pop TV. »Prvi nasvet: več se smejte. Drugi nasvet: glejte v kamero, ne zaslon. Tretji nasvet: posnetek naj bo kratek.«

Vse to pa, kot kaže, že obvlada aktualna predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je minuli teden s kratkim posnetkom svojega pevskega nastopa na slovesnosti v predsedniški palači ob mednarodnem dnevu žensk ogrela srca državljanov in državljank po vsej domovini, pa tudi tista zunaj meja očetnjave. »Če lahko Bill Clinton igra saksofon, če lahko južnokorejski predsednik prepeva, če je lahko Miro Cerar igral na kitaro, si bo tudi ženska na poziciji dovolila zapeti nekaj lepega. Tako, presenečenje za konec je skladba Ledena skupine Siddharta v baladni verziji,« je po razkritju spletnega mesta topnews.si pred spektakularnim nastopom dahnila mati naroda in v družbi kvarteta Orkestra Slovenske vojske odžgolela rokerski hit v lirični verziji.

Tanja Žagar začela kvačkati

Glede na to, da je pevski vložek Pirc-Musarjeve postal viralna uspešnica, lahko samo upamo, da nas s kakšnim izmed svojih talentov že kaj kmalu razveseli še predsednik vlade. Če že ne bo pel, bi pa lahko povedal vsaj kakšen vic in se ob tem krohotal, nato pa kratek posnetek razposlal v svet in splet, kot je to denimo naredil njegov soimenjak župnik Martin Golob. Tudi prečastiti Martin je imel namreč te dni svoj prvorazredni hit v obliki kratkega videoposnetka, saj je njegov posnetek, kot so zapisali na spletni obveščevalni agenturi žurnal24.si, presegel dvesto tisoč ogledov. »Gre za šalo o vnuku in dedku, s katero je župnik tako nasmejal samega sebe, da se je komaj ustavil. Vnuček namreč ata vsak večer vpraša, kako je spal. Ata mu odgovori, da s pokrčenimi koleni, ko pa ga vpraša, zakaj ga to zanima, mu vnuk odgovori, da zato, ker mu je oče rekel, da ko se bo stegnil, dobi nov avtomobil. Šala je bila všeč tudi njegovim sledilcem, še bolj pa neustavljivi smeh, saj so ga označili za pravega 'carja',« pa je Žurnalovo poročilo o duhovnikovem smislu za humor, ki je večkrat obkrožilo svetovni splet.

Z novimi komunikacijskimi prijemi navdahnjenega predsednika vlade si lahko mirno predstavljamo tudi, kako kvačka, posnetek njegovih obrtniških veščin pa dosega absolutne rekorde gledanosti na družbenih medmrežnih platformah. Kot je to te dni uspelo Tanji Žagar, ki se je sicer ne v premikajočih slikah, temveč še v starodobni statični fotografski izvedbi nastavila bralcem revije Lady kar v pižami in s kvačko v rokah. Kot so zabeležili zapisovalci zgodb slavnih, se Tanja vseh življenjskih izzivov loteva z optimizmom in iskricami v očeh, pa naj bodo še tako zahtevni. Celo takrat, kadar se ne počuti najbolje, ali pa v primeru, če zaradi osebnih razlogov ne more od doma ali pa je zunaj slabo vreme. Takrat se preizkusi v ročnih spretnostih, saj ima v rokavu, kot so jo pohvalili, veliko talentov, enega je na primer odkrila prav nedavno. »Spoprijateljila se je s prejo in kvačko ter začela kvačkati. Prvi izdelek je podarila hčerki Marini. Od zdaj jo bo grel mamin pisani šal, in čeprav se Tanja še uči, je polna zanosa, da lahko z rokami izdela nekaj koristnega,« je zgodba o Tanji in kvački, sama avtorica šala pa je za popestritev prigode menda v smehu še navrgla, da je tako navdušena nad ustvarjalnim delom, da že vidi trgovino s svojimi izdelki.

Lenderova ima raje mehkejše ležišče

Tanjina pevska kolegica Alenka Godec pa je za spletni portal Radia Veseljak obujala spomine na otroštvo. Kot so zapisali v uvodu, je priljubljena pevka že več kot tri desetletja sinonim za vrhunsko vokalno izvedbo, ki vedno znova navduši. A kljub njenemu uspehu Alenka priznava, da ni bila vedno tako samozavestna in spretna, kot je dandanes. »Madonca, je težko priklicati spomine iz otroštva. Če sem čisto iskrena, sem bila kot otrok precej štorasto dekle, še bolj, kot sem danes. Raje sem opazovala tla pod svojimi nogami kot svet okoli sebe, kar je pogosto vodilo v komične, a boleče trenutke. Ko sem hodila po pločniku, sem rada gledala v tla in se dokaj redno zaletavala v drogove javne razsvetljave. Najbolj smešno – danes, ne takrat – pa je bilo, ko sem zaradi gledanja v tla nekoč zavila celo v Rakitniško jezero … in to ne v kopalkah!« je o svojih štorastih utrinkih za vse veseljake tega sveta pripovedovala Godčeva.

V reviji Lady pa so se tokrat razpisali še o enem posebnem dnevu – svetovnem dnevu spanja, ki ga zaznamujemo 15. marca in je, kot so nas podučili, že 17. po vrsti, letos pa poteka pod sloganom »Enake pravice do spanja za globalno zdravje«. Nič nenavadnega torej, da so o spanju in spalnih navadah zaslišali nekaj znanih obrazov, njihove odgovore pa predstavili v izsledkih svoje raziskovalne naloge. »Kakšen je moj ritem spanja? Kaj je že to? Pri mojem delu se temu reče utopično razmišljanje, pred leti je prav moj urnik uničujoče vplival na ustaljeni ritem spanja,« je o neritmičnem spancu razglabljala Saša Lendero. Ampak danes je našla način, kako se malce lažje zaziblje v sanje. »Zdaj si pomagam tako, da pred spanjem spijem metin čaj in preberem vsaj nekaj strani knjige, kar me vedno pomiri. Pomembno je tudi ležišče, saj imam raje nekoliko mehkejše, pa da je postelja odmaknjena od vtičnic in električnih naprav,« je še navrgla Lenderova.

Igralec in režiser Bojan Emeršič ima tudi nekoliko hektičen spalni ritem. Pravzaprav spi zelo malo. »Sem nočna ptica v pravem pomenu besede, saj ne hodim zgodaj spat. Upal bi si trditi, da vsaj zadnjih petnajst let nisem šel spat pred drugo ali tretjo uro zjutraj. Sicer pa tudi moja mama pravi, da nikoli nisem spal, pred leti, ko še nisem imel družine, pa sem odhajal spat ob petih ali šestih zjutraj in potem dolgo spal. Sicer pa v povprečju spim od pet do sedem ur, kar mi načelno čisto zadostuje,« je povedal Emeršič.