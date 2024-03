Kot strela z jasnega je ta teden odjeknila novica, da sta prekinila sodelovanje eden najboljših slovenskih športnikov zadnjih let Kristjan Čeh in njegov trener Gerd Kanter. Najboljši slovenski atlet je namreč pod vodstvom Estonca po tekočem traku osvajal kolajne na največjih tekmovanjih, sodelovanje pa je trajalo slabi dve leti in pol. Slovenski rekorder v metu diska je z olimpijskim prvakom začel sodelovati po olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bil Čeh prav tako brez trenerja, potem ko sta se v olimpijski sezoni razšla z Gorazdom Rajherjem. Japonska zgodba se za Čeha ni končala po željah, saj je s petim mestom ostal brez kolajne, ki jo bo kot eden glavnih favoritov znova naskakoval letos v Parizu.

»Rad bi vas obvestil, da sva se skupaj s Kristjanom Čehom odločila, da greva vsak svojo pot. Do takšne odločitve sva prišla zaradi različnih pogledov glede metodologije treninga,« je napisal Gerd Kanter na instagramu ter z zapisom sprožil številna vprašanja. »Četudi nikoli ni lahko sprejeti takšne odločitve, jo ta trenutek oba vidiva kot edino rešitev za napredek. Hvaležna sva za čas, ki sva ga preživela skupaj, in drug drugemu želiva vse najlepše pri bodočih podvigih,« je še zapisal Kanter.

Pozitivno v prihodnost

Medtem ko so na agenciji Prolenium, ki zastopa 25-letnega Podvinčana, sprva dejali, da bo lanski svetovni podprvak svojo zgodbo pojasnil v dveh tednih na tiskovni konferenci v Sloveniji, so se včeraj vendarle odzvali z uradnim obvestilom. »Dosedanjemu trenerju Kanterju bi se rad zahvalil za vse, kar me je naučil. Najini poti se na tem mestu razhajata. Menim, da je napočil čas za spremembo. Priprave na letošnjo sezono tako potekajo brez prekinitev. Fokusiran sem na treninge in vem, kaj prinaša letošnja sezona. Ob meni je že nov trener Mart Olman. Skupaj pozitivno zreva v prihodnost,« je v skopem obvestilu za javnost agencija Prolenium povzela izjavo Kristjan Čeh.

Kdo je Mart Olman? V njegovem atletskem profilu na World Ahtletics je moč prebrati, da je 35-letni Estonec nekdanji metalec kladiva. Bil je trikratni estonski prvak, njegov osebni rekord pa znaša 66,95 m, dosegel pa ga je pred desetimi leti v Talinu, kjer živi in trenira tudi Kristjan Čeh. Kakšnih trenerskih podvigov Marta Olmana svetovni splet ne izpostavlja.

Atletska zveza prepušča trenerske odločitve atletom

Kako zgodbo spremljajo na Atletski zvezi Slovenije, nam je včeraj pojasnil direktor Nejc Jeraša: »Naj najprej poudarim, da smo s Kristjanom v rednem stiku. Poklical me je v soboto in me seznanil, da je prekinil sodelovanje z Gerdom Kanterjem ter da bo informacija prišla v javnost v prihodnjih dneh. Politika Atletske zveze Slovenije je, da pri izbiri trenerjev posameznih atletov ne vrši pritiskov. Vsak atlet namreč najbolje ve, kaj si želi in čuti ter si sam izbere trenerja. Odločitev Kristjana Čeha o novi izbiri trenerja spoštujemo ter jima želimo uspešno sodelovanje.«

Jeraša je dopolnil, da bi bilo povsem drugače, da bi se na atletsko zvezo obrnil atlet s težavo, da se je znašel v težkem položaju brez trenerja. »V takšnem primeru bi naredili vse, kar je v naši moči, da bi atletu pomagali. Z atleti imamo tudi podpisane pogodbe, pri katerih njihovi trenerji dobijo 35 odstotkov finančnega zneska atletov,« je na poti v Slovenijo iz Aten odgovoril Nejc Jeraša.

*** Menim, da je napočil čas za spremembo. Priprave na letošnjo sezono tako potekajo brez prekinitev. Kristjan Čeh, svetovni prvak v metu diska