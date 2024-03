»Prav tako pa si želimo, da v času trajanja mediacije zdravniki svoje delo opravljajo v polnem obsegu,« je Prevolnik Rupel poudarila na novinarski konferenci po seji vlade.

A so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki stavka od 15. januarja, pred tem že poudarili, da razloga za zamrznitev stavke med mediacijo ne vidijo. Vlada si po besedah ministrice želi, da bi to vprašanje naslovili med pripravo sporazuma o poteku mediacije.

Na vprašanje, ali bo vlada vztrajala pri tem pogoju, je odgovorila, da v tem trenutku ne želi špekulirati. »Počakajmo, da pristopijo k pripravi sporazuma, pa bomo videli, kako bo priprava sporazuma potekala. Glede na to, da se bo priprava sporazuma začela takoj, jaz mislim, da lahko počakamo,« je poudarila.

Vladna pogajalska skupina in Fides sta pogovore o možnosti mediacije začela na torkovih pogajanjih. V Fidesu so takrat opozorili, da premier Robert Golob vladni pogajalski skupini ni podelil mandata za mediacijo. Fides pa se je za mediacijo odločil »že zdavnaj«, je takrat povedal predsednik sindikata Damjan Polh. Tako so mediacijskemu centru odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, ki je obema stranema poslal predlog za mediacijo, že pred tednom dni poslali pozitiven odgovor, je pojasnil.

Fides, ki je v ponedeljek vstopil v deveti teden stavke, zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.