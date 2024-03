Knjiga Slovenski voditelji je, kot piše avtor, »knjiga o štirih slovenskih politikih: Jožetu Pučniku, Milanu Kučanu, Janezu Drnovšku in Janezu Janši, ki so bistveno in usodno zaznamovali slovensko (politično, kulturno, gospodarsko...) življenje po koncu hladne vojne.« V knjigi sta poleg orisa likov in dela izbranih slovenskih voditeljev tudi intervjuja z Janezom Janšo in Milanom Kučanom, ki ju je Dimitrij Rupel naredil oktobra lani.

Sicer Rupel za Janšo zapiše, da je »največja enigma od vseh štirih voditeljev« ter da je v zadnjih »tridesetih letih iz idola slovenske pomladi postal demonična in za večino volivcev sporna osebnost.« Medtem ko za Kučana meni, da sodi med »najbolj spremenljive, prilagodljive slovenske politike,« je po po osamosvojitvi postal »varovalka za ohranjanje pridobitev socializma.«

Knjiga Dimitrija Rupla Voditelji Slovenije je izšla pri Mladinski knjigi v zbirki Premiki.