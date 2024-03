#intervju Maja Prettner, režiserka: Avto je postal spovednica

Jana Kerčmar Džuban je zabavna, neposredna, svobodomiselna in globoko samorefleksivna evangeličanska duhovnica, pa tudi protagonistka celovečernega dokumentarnega filma Duhovnica, v katerem se upira družbenim pričakovanjem, družinskim tradicijam in cerkvenim dogmam. Film, nagrajen z vesno za montažo in najboljši film po izboru gledalcev, nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov FIPRESCI ter stanovsko nagrado Štigličev pogled za najboljšo režijo, danes prihaja na Festival dokumentarnega filma, kmalu pa ga bo mogoče ujeti tudi na sporedu Art kino mreže Slovenija. Pred ljubljansko premiero smo se o dolgem in izzivov polnem procesu snemanja in montaže pogovarjali z režiserko filma Majo Prettner.