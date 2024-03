Predlog uredbe, ki bo zamenjala obstoječo direktivo s tega področja, je odgovor na nove izzive, ki izhajajo predvsem iz digitalnih igrač in spletnega nakupovanja.

Poleg že prepovedanih rakotvornih in mutagenih snovi ter tistih, ki negativno vplivajo na razmnoževanje, bi v igračah poslej prepovedali tudi kemikalije, ki so še posebej škodljive za otroke. Med njimi so endokrini motilci in kemikalije, ki vplivajo na dihalni sistem. Igrače prav tako ne bodo smele vsebovati per- in polifluoriranih alkalnih snovi.

Vse igrače, ki bodo naprodaj v EU, bodo glede na predlog morale imeti digitalni potni list izdelka, ki bo nadomestil izjavo EU o skladnosti. V njem bo podrobno opisana skladnost z ustreznimi varnostnimi predpisi. S tem se bo izboljšala sledljivost igrač, nadzor trga in carinski pregledi pa bodo enostavnejši in učinkovitejši.

Potrošniki bodo imeli tudi enostaven dostop do varnostnih informacij in opozoril, na primer prek kode QR.

Igrače z digitalnimi elementi bodo prav tako morale ustrezati varnostnim standardom, tiste, ki uporabljajo umetno inteligenco, pa bodo morale izpolnjevati tudi zahteve glede kibernetske varnosti, varstva osebnih podatkov in zasebnosti, še predvideva pogajalsko izhodišče parlamenta.