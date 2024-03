Da bi preprečili vandalizmem, za vstop zaračunavajo ol evra. Po uporabi se sam očisti in razkuži, v njem je na voljo previjalna mizica, je prostoren in primeren tudi za osebe z oviranostmi.

Pipa za vodo, dozirnik mila, sušilnik za roke in podajalnik papirja so avtomatski in opremljeni z ustreznimi senzorji ter ustrezno ojačani. Notranjost je opremljena z avtomatsko napravo, ki poskrbi za cikel čiščenja in sušenja po odhodu uporabnika. Cikel avtomatskega čiščenja traja 70 sek. V tem času se očistijo in razkužijo tla, školjka in umivalnik. WC se tudi redno prezračuje in je opremljen s sistemom, ki ponazarja status stranišča - zasedeno ali prosto: vse to pišejo v sporočilu za javnost z goriške mestne občine.

Postavitev javnega WC-ja je stala 74.700 evrov.

Posebna gostja današnjega odprtja je bila Danica Koren, sekretarka Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, ki je povedala: »Skupaj smo pokazali, da so javna stranišča pomembna za celotno družbo. Izrednega pomena so tudi za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki jim javna stranišča omogočajo lažje gibanje v okolju, kjer živijo in delajo, saj zaradi narave svoje bolezni potrebujejo hiter in stalen dostop do javnih stranišč. Zato bomo v društvu tudi v letu 2024 akcijo Naj javno stranišče izvajali že šestnajsto leto zapored.«

Jernej Kogoj, vodja Službe za investicije mestne občine, pa je povedal, da to ni zadnje javno stranišče v tem mestu.