Potem ko se je norveška turneja v smučarskih skokih Raw Air v soboto in nedeljo v Oslu začela z vetrovnima loterijama, je imela včeraj žirija tekmovanja v Trondheimu izjemno lahko delo pri vodenju tekme. V izjemno izenačenih razmerah je tekmovanje potekalo zelo hitro. Dve seriji tekme za svetovni pokal v moški konkurenci sta bili izpeljani v dobri uri in pol, v ženski še nekoliko hitreje. Slovenska zračna eskadrilja se je po zaslugi Petra Prevca in Nike Križnar razveselila drugega in tretjega mesta. Z nekaj sreče bi bili na dosegu tudi zmagi.

Takoj vedel, kaj mora storiti

Ne zgodi se velikokrat, da polnih petnajst let nastopaš v svetovnem pokalu in v svoji zadnji sezoni prvič tekmuješ na določeni napravi, čeprav ne gre za novo prizorišče svetovnega pokala. To je včeraj na lastni koži občutil Peter Prevc in svoje izkušnje unovčil do potankosti. Trondheim je tradicionalno prizorišče tekem svetovnega pokala in bo prihodnje leto gostilo nordijsko svetovno prvenstvo. Zaradi tega so Norvežani povsem obnovili naprave in celoten športni kompleks v mestu, za kar so porabili 60 milijonov evrov. Doslej so tekme svetovnega pokala vedno potekale na veliki napravi, kjer bo tekma tudi danes ob 16. uri, včeraj pa so se zaradi generalke pred prihodnjim letom borili na srednji napravi Granasen. Prvič je tekma svetovnega pokala potekala na tej skakalnici, v zgodovino pa se je z zmago vpisal Japonec Rjoju Kobajaši. Japonski šampion, ki je bil v letošnji sezoni že desetkrat drugi in je imel do včeraj le eno zmago, si je svojo drugo priboril z minimalno prednostjo devetih desetink točke pred slovenskim junakom Petrom Prevcem. Tretji je bil Avstrijec Jan Hörl, ki je zaostal še dodatno točko za Prevcem.

»Prvič in edinkrat v svoji karieri sem tekmoval na mali skakalnici tukaj v Trondheimu. Zelo sem zadovoljen, da sem se z njo tako hitro spoprijateljil. Po skoku za trening sem takoj vedel, kaj moram storiti, in sem nato lahko še dodal,« je nov uspeh v karieri, ko je že 61. stopil na oder za zmagovalce, komentiral Peter Prevc.»Super dan za Petra, odlično drugo mesto. Dobro se je znašel v težkih razmerah in je zasluženo na zmagovalnem odru. Res mu ne manjka veliko za zmago. Svoje naredi, potrebuje še malo sreče,« je svojega kapetana pohvalil selektor Robert Hrgota, ki si je zelo želel, da bi se točke obrnile v prid najstarejšega v slovenski ekipi. Hrgota je bil najbolj zadovoljen, ker najstarejšega Prevca niso zmotile najslabše razmere v drugi seriji. Zaradi nekoliko krajšega skoka je za slog dobil nižje ocene od Kobajašija, ki si je pot do zmage tlakoval v prvi seriji, ko je s 106 metri postavil rekord skakalnice. Velenjčan, ki živi v Kranju, je bil včeraj malce manj navdušen nad nastopi ostalih orlov, saj Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos z 19., 21. in 27. mestom niso blesteli, Domen Prevc je celo izpadel iz finala. »Turneja gre dalje, komaj čakamo veliko napravo,« je dodal Hrgota.

Premierni skok in premierna zmaga

Še bolj na tesno je šlo na ženski tekmi za svetovni pokal, kjer so se vse tri tekmovalke na zmagovalnem odru zvrstile znotraj ene same točke. Na domačem terenu se je sreča obrnila v prid Erin Marii Kvandal, ki je tako slavila drugič zapored in tretjič v karieri. Norvežanka je izkoristila poznavanje nove skakalnice, saj ji je kot domačinki že lani pripadla čast otvoritvenega skoka, včeraj pa je slavila še premierno zmago na sodobni skakalnici Granasen, ki ima točko K pri netipičnih 94 metrih. Desetinke točke niso bile na strani Slovenije, saj je Nika Križnar vodila po prvi seriji, v finalu skočila na zeleno črto, seštevek pa je pokazal osem desetink slabši izkupiček od Norvežanke. To ni bilo dovolj niti za drugo mesto, saj je imela še dve desetinki več Eva Pinkelnig, ki se je tako približala Niki Prevc v skupnem seštevku svetovnega pokala. Najboljša skakalka zime je bila peta. »Preizkusili smo napravo, ki nam zelo ustreza. Del ekipe je porabil našo slabo municijo, drugi del ekipe pa je oddelal kar v redu. Odločale so desetinke in žal je malo zmanjkalo za piko na i,« je dogajanje povzel glavni trener ​Zoran Zupančič. »Vesela sem, da sem za oba skoka ostala mirna in zbrana,« je dodala ​Nika Križnar.S petim mestom ni bila razočarana niti ​Nika Prevc:»To niso bili najboljši skoki, a tudi ne slabi. Veseli me, da tudi s takim nastopom dosežem tako dobro uvrstitev.« Tudi skakalke danes čaka tekma na veliki napravi, prva serija se bo začela ob 18.15.

