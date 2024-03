Ko v četrtek ali petek beseda nanese na konec tedna, je velikokrat slišati: »V soboto gremo na Kras.« Prav, a čeprav je vsem jasno, da daje tako Krasu kot Brkinom podobo in dušo kamen, ki ga od nekdaj spreminjata človek in voda, je možnosti neznansko veliko, zato je seveda logično vprašanje: »Kam pa?« Lahko se namreč odpravite na delavnico kamnoseštva ali pomagate popravljati suhe kamnite zidove, s katerimi so ograjeni pašniki, lahko se ves dan sprehajate po uličicah slikovitega Štanjela, po enem najstarejših naselij na tem območju, lahko pa ste ves dan za belimi ograjami Kobilarne Lipica ter tam spoznavate in občudujete eno najbolj prepoznavnih znamenitosti naše države.

En dan ob koncu tedna lahko namenite obisku v eni od neštetih jam in si recimo ogledate Škocjanske jame ali Vilenico, najstarejšo turistično jamo v Evropi ali Divaško jamo … Lahko na zaprtem dvorišču ali borjaču posedite z gospodarjem in mu prisluhnete, ko bo govoril o sadju, ki ga prideluje, ali pa se prepustite užitkom degustacije hrane in vina. Lahko se vključite v delavnico, v kateri boste spoznali zelišča in začimbe tega območja, lahko kolesarite ali pešačite na eni od mnogih urejenih in označenih kolesarskih ali pešpoti. Skratka, lahko si naredite neznansko lep dan, ki ga zlepa ne boste pozabili. Ampak najprej morate vedeti, kaj vse vas čaka tam, kamor se odpravljate in kjer bi želeli preživeti dan, konec tedna ali teden.

Povezovanje, pristna in raznolika ponudba ter številne infrastrukturne pridobitve ponujajo nove priložnosti za rast in razvoj butične turistične ponudbe Krasa in Brkinov. Turizem je namreč ena glavnih in ena najbolj perspektivnih gospodarskih panog območja. Vedno bolj njihove cilje uokvirja butična ponudba z doživljanjem lokalnih zgodb, kar seveda lahko uspe le s tesnim povezovanjem z lokalnimi ponudniki, turističnimi vodniki in celotno lokalno skupnostjo.

Poleg devetnajstih ponudnikov, številnih turističnih in potovalnih agencij ter priložnosti za povezovanje akterjev v turizmu je zato pomembna novost nov vodnik po Krasu in Brkinih. Avtorica Maja Ščuka na več kot 200 straneh v prvi tovrstni publikaciji o območju omogoča enovit pregled ponudbe in lažjo izbiro doživetij glede na osebne preference. Tudi župan občine Sežana Andrej Sila je prepričan, da so prav lokalni ponudniki z visokokakovostnimi vsebinami ključni pri ustvarjanju pozitivne podobe in prepoznavnosti destinacije po prvovrstnih izkušnjah, ki izstopajo po kombinaciji izjemnih naravnih lepot, edinstvene kulturne dediščine, nepozabnih kulinaričnih užitkov, miru in številnih možnosti za aktivnosti na prostem ter po odprtosti za nadaljnjo čezmejno povezanost in prepletenost. Usmeritvi v prid govorijo tudi številke, saj so lani imeli največ nočitev doslej in kar za 5 odstotkov presegli rekordno leto 2019. Katja Kralj, strokovna vodja destinacije Kras in Brkini, ORA Krasa in Brkinov, je povedala, da največ gostov na Kras in v Brkine še vedno prihaja iz sosednje Italije, sledijo pa Francozi, Nemci, Avstrijci in državljani Švice.

*** Avtorica Maja Ščuka na več kot 200 straneh v vodniku po Krasu in Brkinih omogoča enovit pregled ponudbe ter lažjo izbiro doživetij glede na osebne preference.

*** Lokalni ponudniki z visokokakovostnimi vsebinami so ključni pri ustvarjanju pozitivne podobe in prepoznavnosti destinacije po prvovrstnih izkušnjah, ki izstopajo po kombinaciji izjemnih naravnih lepot, edinstvene kulturne dediščine, nepozabnih kulinaričnih užitkov, miru in številnih možnosti za aktivnosti na prostem ter po odprtosti za nadaljnjo čezmejno povezanost in prepletenost.