Sanacija cevovodov v Izoli bo draga in dolgotrajna

Čeprav so si tako meščani kot oblastniki v Izoli želeli, da bi se lahko s hitrimi, morda zasilnimi rešitvami zavarovali pred vdori tudi fekalnih voda ob večjih nalivih in poplavljanju morja, je poplavna študija mestnega jedra pokazala, da bo sprva treba sanirati vodovodni obroč okoli starega mestnega jedra, šele nato bi lahko prišle v poštev mestne ulice, ki so med poplavami najbolj izpostavljene.