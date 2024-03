Če pogledamo kritine, vidimo, da je pri opečnih in deloma tudi betonskih vse močnejši trend ravnih strešnikov, ki dajejo objektom posebno obliko in videz. Seveda pa so klasične oblike s svojimi prednostmi prav tako še trdno zasidrane na tržišču. Betonski strešniki deloma ostajajo v klasičnih oblikah, kovinske kritine (večje plošče) pa morajo imeti valje že zaradi okrepitve prečne in vzdolžne trdnosti, na trgu pa se pojavljajo tudi različne panelne kovinske kritine manjših formatov, pri katerih ni tako izrazitih valjev in so lahko to maloformatni paneli ali celo manjše plošče. Prednost kovinskih kritin je tudi majhna teža.

Engoba je danes skoraj standardna površinska zaščita opečnih strešnikov, pri betonskih pa to rešujejo z vse kakovostnejšimi barvami. Prav tako je danes pritrjevanje strešnikov na robovih in slemenih standardno, pred desetimi ali petnajstimi leti pa so krovci to imeli za pretiravanje.

Pri načrtovanju strehe, pa naj gre za obnovo ali novogradnjo, je smiselno vsaj razmišljati tudi o tem, ali bomo na streho takoj po izdelavi ali kdaj kasneje namestili sončne panele.

Solarni moduli kot kritina

V tem segmentu je zanimiva rešitev vgradnja solarnih modulov, ki so že vgrajeni v streho oziroma kritino, kar pomeni brez posebnih podkonstrukcij. Vgrajeni so v samo kritino in ni potrebno prebijanje. Gre za plošče sončnih modulov, ki nadomeščajo kritino in so moči 100 Wp/kos ali 43 Wp/kos, odvisno od velikosti, ki je 700 × 420 mm ali 1.400 × 420 mm. Prednost je tudi majhna teža, saj vse skupaj tehta le dobrih 12 kilogramov. Ni pa treba prekriti cele strehe s paneli, ampak se lahko sončni moduli kombinirajo s strešnimi paneli enake velikosti.

Zamenjati ali ne?

Razlogi za zamenjavo strehe so različni, praviloma pa je to dotrajanost in s tem povezana slabša kakovost, streha lahko celo pušča, zastarel sistem izvedbe strehe in drugi razlogi, kot na primer nepravilno narejen sistem strehe pod kritino, kar lahko posledično privede do vlaženja, kondenza in hitrejšega propadanja konstrukcije pod kritino. Streha lahko pušča, ne morda le tam, kjer so počili strešniki, ampak tudi na stikih, pregibih, pogost razlog za zamenjavo cele strehe je tudi prenova podstrešnih prostorov, včasih pa so lahko razlogi za zamenjavo samo estetske narave.

Streha mora biti narejena v sistemu, kar pomeni, da je v primeru prenove podstrešnih prostorov in predelave v bivalne prostore, kadar gre za hladno podstrešje, vsekakor smiselna predelava celega sistema strehe. Sicer je mogoče alternativno folijo namestiti tudi pod strešniki, kar pa je vprašljivo in ne najbolj varno z vidika trajnosti in kakovosti, če pa so ob vsem tem še slabi ali dotrajani strešniki, je vsekakor smiselna zamenjava kritine in večjega dela ostrešja.