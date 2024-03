Orban: Trump Ukrajini ne bo dal denarja in vojne bo konec

Madžarski premier je bil prejšnji petek na obisku na Floridi pri bivšem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, s katerim sta si ideološko blizu. Orban je v nedeljo za madžarsko javno televizijo o srečanju dejal, da Trump v primeru zmage na novembrskih volitvah ne bo dal Ukrajini nobenega denarja za boj proti Rusiji in da bo to končalo vojno. »Niti centa ne bo dal za ukrajinsko-rusko vojno, zato se bo vojna končala. Jasno je, da Ukrajina sama ne more obstati na nogah,« je povedal Orban in nadaljeval: »Če Američani ne bodo dali denarja in orožja in enako Evropejci, bo te vojne konec. In če Američani ne bodo dali denarja, Evropejci pa ne bodo sposobni sami financirati te vojne, bo vojne konec.« Dodal je, da je drugo vprašanje to, kako bi se vojna razpletla po premirju in mirovnih pogovorih ter kako bi ustvarili stabilno in varno Evropo. Orban je sicer dolgo časa edini nasprotoval 50 milijardam evrov pomoči Evropske unije za Ukrajino, dokler ni na začetku februarja v to pod pritiskom vendarle privolil.