Zveza Nato objavlja – malo za šalo, malo zares – primerjave vojaških paketov s hrano: v eni zadnjih takšnih medsebojnih analiz sta vsebino paketa, ki zadostuje za en dan na terenu, primerjala slovenska vojakinja Teja Tropan in naddesetnik v kanadski vojski Michael Vernon. O okusih se sicer ne razpravlja, a sta bila oba pokuševalca navdušena nad hrano, ki jo prinesla drug drugemu.

Vernon je primerjavo sicer začel s, kot je sam priznal, slabo šalo: da v kanadski vojski vsak obrok začnejo s prigrizkom iz vžigalic – ker so bile te pač prva stvar, ki jo je potegnil iz paketa. Tropan ga je najprej le čudno gledala.

Nato sta vendarle prišla do pravega prigrizka, in sicer iz dimljene govedine. Tropan je pripomnila, da je malce pekoč, kar da ji načeloma ni všeč. V zameno je Vernonu ponudila muesli direktno iz vrečke. Zelo dober je, je na prigovarjanje naše vojakinje s polnimi usti vendarle popustil Kanadčan.

Potem ko sta si zaželela dober tek vsak v svojem jeziku, sta prišla do glavne jedi. S teatralnim uvodom je Vernon predstavil svojo: raviole z govedino, Tropan pa vsebino iz slovenskega paketa, golaž s testeninami. Ravioli so se ji zdeli spet preveč pekoči, zato ji je Vernon predlagal, naj poskusi tabasco – kot se je izkazalo pozneje, je s tem naredil ključno napako in izgubil možnost za najvišjo oceno.

Poskusila sta še ribjo pašteto, ameriško klasiko kikirikijevo maslo z marmelado in desert iz vanilije in čokolade. Končna ocena: devet do deset, pravi Kanadčan za slovenski obrok. Zaradi tabasca je Tropan vsebino kanadske vrečke ocenila le z devetko.

Kaj na takšno kosilo pravijo poklicni ocenjevalci, nam ni uspelo izvedeti.