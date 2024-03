Velenjska civilna iniciativa stopnjuje svoj pritisk, potem, ko so jih januarja na ulice pognale visoke položnice za ogrevanje. Medtem ko so doslej zahtevali predvsem nižje cene ogrevanja, po novem pričakujejo odstop vodstva Komunalnega podjetja Velenje. Danes bodo velenjskemu županu Petru Dermolu izročili peticijo za odstop direktorja, nadzornega sveta in skupščine velenjskega javnega podjetja. Menijo namreč, da so imeli vodilni skupaj z županom dovolj časa za preoblikovanje podjetja v korist javnosti, a tega niso storili, zato naj zdaj prevzamejo odgovornost za svoje pomanjkljivo delo. Visoke položnice, ki jih plačujejo to zimo, so namreč rezultat nepravilnosti v gospodarjenju z javnim podjetjem, so prepričani.

Morda tudi odstop župana

Po besedah predstavnikov civilne iniciative je peticijo oziroma zahtevo za odstop v tednu dni podpisalo »krepko čez tisoč ljudi«. »Upamo, da bo župan Mestne občine Velenje upošteval naše zahteve, saj je pristojen za takšne odločitve, tako kot je pristojen za odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,« so še opozorili. Civilna iniciativa je lani na podoben način dosegla, da je odstopil direktor Zdravstvenega doma Velenje.

Kritični so tudi do župana Dermola, ki trdi, da sam nima pristojnosti, da bi vplival na cene toplotnega ogrevanja. »S tem se ne strinjamo in želimo to trditev ovreči,« so neomajni v civilni iniciativi. Svet ustanoviteljev komunalnega podjetja, katerega član je tudi župan, ima namreč po odloku pristojnost odločati o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrih. Obenem pa zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov nalaga občini, da določi pogoje in način opravljanja gospodarske javne službe. »Mestni svet ima bistveno vlogo pri določanju cen, še zlasti v procesu odločanja skozi svojo vlogo v Svetu ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje in Skupščini komunalnega podjetja. Že sama funkcija župana in pristojnosti občinskega sveta vključuje članstvo oziroma daje pristojnosti imenovanja v organe Komunalnega podjetja Velenje, kar občinskemu svetu daje aktivno vlogo pri oblikovanju odločitev v zvezi s cenami javnih služb, vključno s ceno toplotne energije. Glede na navedeno lahko sklepamo, da bi županj morali aktivno sodelovati pri teh odločitvah,« so zapisali v civilni iniciativi »Zaradi ohranjanja integritete in moralnih standardov vodenja občine župana pozivamo, da uveljavi svoje pristojnosti in takoj sprejme vse ukrepe v skladu s svojo pristojnostjo za konkretno znižanje cene energije. Če pa tega ne zmore ali ni pripravljen narediti, potem je čas, da odstopi,« so dodali v civilni iniciativi.

Cene ne morejo znižati

Ljudska iniciativa Velenje je pred dobrima dvema tednoma poslancem državnega zbora, vladi in okoljskemu ministrstvu predala svoje zahteve za znižanje cen toplotne energije. Tedaj so tudi od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) zahtevali, da ceno toplote prepolovi oziroma da svojo trenutno ceno (48,38 evra za megavatno uro) zniža na 20 evrov na megavatno uro. Zahtevali so tudi znižanje stopnje davka na dodano vrednost na toplotno energijo z 22 na 9,5 odstotka ter izločitev cene emisijskih kuponov iz cene distribucije toplote ter finančne spodbude za spodbujanje rabe distribucijskih sistemov za daljinsko ogrevanje in proizvodnjo toplote s pomočjo kogeneracije (kakršen je šoštanjski). Če zahteve ne bodo upoštevane, bodo v iniciativi sprožili postopek za razpis referenduma, so zagrozili.

Toda vsaj njihova glavna zahteva ne bo izpolnjena. Iz TEŠ so že sporočili, da je cena toplotne energije za daljinsko ogrevanje, ki jo zaračunavajo Komunalnemu podjetju Velenje, oblikovana na podlagi upravičenih stroškov in hkrati regulirana s strani Agencije za energijo, kamor mora TEŠ priglasiti vsako spremembo. V strukturi cene toplotne energije predstavljajo fiksni stroški 17 odstotkov, stroški energentov približno 44 odstotkov ter stroški emisijskih kuponov 39 odstotkov. »Cena toplotne energije, ki jo TEŠ zaračunava komunalnemu podjetju, je enaka upravičenim stroškom proizvodnje toplotne energije, ali povedano drugače, TEŠ z zagotavljanem daljinskega ogrevanja pokrije le stroške proizvodnje,« so zatrdili v TEŠ. Variabilni del cene toplote znaša 48,13 evrov na megavatno uro in je najnižji v Sloveniji. Glede emisijskih kuponov so znova ponovili, da se para, ki jo uporabijo za proizvodnjo toplote, ne more uporabiti za proizvodnjo elektrike. TEŠ tako za proizvedeno toploto zaračuna strošek premoga v deležu pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov in glede na porabljeno količino premoga obračuna tudi emisijske kupone.