Na otoku Pemba na Zanzibarju je v petek umrlo osem otrok in odrasla oseba, 78 ljudi pa je bilo hospitaliziranih, potem ko so v torek zaužili meso morske želve.

Odrasla oseba, ki je umrla, je bila mati enega od umrlih otrok.

Meso morske želve velja za lokalno poslastico, čeprav je lahko usodna zaradi kelonitoksizma, vrste zastrupitve s hrano, za katero protistrupa ni.

Zakaj je želvje meso lahko strupeno

Škodljivo cvetenje alg, ki ga povzroča nenadzorovano razraščanje, se lahko pojavi v morskem ali sladkovodnem okolju. Toksini, ki jih proizvajajo hitro rastoče alge, so povezani z razvojem številnih bolezni, ki se prenašajo s hrano.

Čeprav so morske želve zaščitena vrsta, se še vedno pojavljajo množični izbruhi kelonitoksizma, pogosto ob praznovanjih. Prizadete želve so videti zdrave in ne kažejo znakov bolezni, vendar lahko pride do zastrupitve ljudi, čeprav je meso želve kuhano, zastrupljeni pa so lahko vsi deli želve.

Zanzibar (Google Maps)

Oblasti v Zanzibarju so zato ponovno pozvale ljudi, naj se izogibajo uživanju mesa morskih želv. Novembra 2021 je na Pembi zaradi istega razloga umrlo sedem ljudi, vključno s 3-letnikom, še trije so bili hospitalizirani.