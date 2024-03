Potem ko so bili v prvem finalnem obračunu favorizirani Ljubljančani prepričljivo boljši, po vodstvu s 6:0 je železarjem šele ob koncu tekme uspelo vzpostaviti ravnotežje, je bil današnji drugi precej bolj izenačen. A tudi ta se je končal z zmago branilcev naslova, ki tako za novo lovoriko potrebujejo le še dve zmagi.

Začetek je bil sicer povsem po okusu domačih privržencev, ki so dodobra napolnili Podmežaklo. Že v prvem pravem napadu na tekmi je namreč Žan Jezovšek presenetil Luko Kolina, ki je tokrat dobil priložnost med vratnicama pri Ljubljančanih, ter poskrbel za vodstvo že po 13 sekundah.

V nadaljevanju so imeli rahlo terensko premoč gostje, ki pa so si privoščili tudi več izključitev in v teh trenutkih ponudili priložnost domačim ob igri z igralcem več. Jeseničani teh prednosti niso izkoristili, je pa v 16. minuti, ko so bile moči izenačene, še za rezultatsko izenačenje poskrbel Nik Simšič. S štirimi goli najbolj učinkovit strelec na prvi tekmi je takrat pred vrati Žana Usa preusmeril plošček v gol po strelu Tanelija Ronkainena.

V začetku druge tretjine so Ljubljančani vrnili domačim z receptom iz prve: gola sicer niso dosegli že po nekaj sekundah, a v 23. minuti je za prvo vodstvo poskrbel Miha Beričič, ko je bil na pravem mestu pred vrati po strelu Žige Mehleta.

Jeseničani se niso predali, štiri minute kasneje so prvič na tekmi tudi izkoristili enega od "power playev". Iz bližine je z natančnim strelom pod prečko Kolina premagal Tadej Čimžar in izid izenačil na 2:2.

Na prvi tekmi je bil dvoboj na polovici praktično že odločen ob visokem domačem vodstvu, tokrat pa je odločitev padla kmalu po polovici odigrane tekme.

Ljubljančani so takrat na hitro prišli do dveh zadetkov naskoka, ki sta se izkazala za ključna za končno zmago. Najprej je Usa premagal Trevor Gooch, ko pa so domači začeli s sredine, so takoj izgubili plošček, razredčeno obrambo pa je izkoristil še Šimšič za svoj drugi gol na tekmi, ki je padel le 12 sekund po prejšnjem ljubljanskem.

Tudi tokrat je derbi začinil še hokejski pretep, sodelovala sta Tim Borse in Aljaž Predan, v zadnji tretjini pa so gostje znali zadržati prednost, domači pa so razliko zaman skušali stopiti. Spet so imeli nekaj terenske prednosti gostje, Us je imel v zaključnih minutah več dela kot Kolin, a do spremembe izida ni več prišlo.

Tudi v zadnji minuti, ko so železarji skušali še brez vratarja priti do ugodnejšega izida, se mreža Kolina ni več zatresla, tako da so se Jeseničani znašli v zaostanku dveh zmag.