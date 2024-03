Brosnan, ki je Bonda upodabljal med letoma 1995 in 2002 v štirih filmih - Zlato oko, Jutri nikoli ne umre, Svet ni dovolj in Umri kdaj drugič - ter nato štafetno palico predal Craigu, ki je agenta igral v petih filmih med letoma 2006 in 2021, je minuli teden izjavil, da kot novega Bonda vidi irskega kolega Cilliana Murphyja.

"Cillian bi se odlično znašel v vlogi Jamesa Bonda v tajni službi njegovega veličanstva," je za BBC minuli teden povedal Brosnan. Izjavo je dal na četrtkovi podelitvi nagrad Oscar Wilde v Los Angelesu, na kateri je prejel nagrado kot Irec za svoj prispevek k filmski in televizijski industriji.

Posneli že 25 filmov

Murphy, ki se je prav tako udeležil omenjene prireditve, se sicer z glavno vlogo v filmu Christopherja Nolana Oppenheimer poteguje za oskarja. Kot je dejal, ni slišal govoric o Bondu, razkril pa je tudi, da o zlatem kipcu za Oppenheimerja ni zares razmišljal. Za vlogo je sicer že prejel bafto in zlati globus, so spomnili pri BBC.

Filmi o Jamesu Bondu veljajo za eno najdlje trajajočih filmskih franšiz v zgodovini kinematografije. Doslej so posneli 25 naslovov, prvega, Dr. No, leta 1962. O 26. filmu še ni veliko znanega. Po pisanju portala ScreenRant naj bi si sicer producenti želeli povabiti režiserja Caryja Fukunago, ki je podpisal že režijo zadnjega filma Ni čas za smrt leta 2021.