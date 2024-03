Luka Dončić je v dvorani Little Caesars Areni dosegel 39 točk, 10 podaj in 10 skokov, s čimer je presegel prejšnji mejnik Russella Westbrooka, ki je dosegel pet zaporednih trojnih dvojčkov s 30 točkami.

Primerjava s Picassom

Slovenski zvezdnik je s petim zaporednim trojnim dvojčkom s 35 ali več točkami izboljšal lastni rekord v ligi NBA. Za dobro mero je dodal tri ukradene žoge in par blokad.

"To samo kaže, na kakšni ravni trenutno igra," je po tekmi dejal trener Mavericks Jason Kidd. "Ve, da lahko uspešno meče na koš, prav tako je sposoben poiskati svoje soigralce in nazadnje, sposoben je ujeto odbito žogo spremeniti v koš in nam pomagati v obrambi."

Trener Dallasa je Dončićevo mojstrsko formo označil za "tako redko, kot je bil enkraten Picasso".

Žaljivke le motivacija

Dončić je v prvem polčasu dosegel 26 točk. To je vključevalo 21 točk v drugi četrtini, ko se je zdelo, da so Dončića le še vzpodbudili vzkliki "Luka Sucks" (Luka je zanič) s tribun s strani navijačev Pistons.

"No, vemo, da ni zanič," je rekel Kidd. "Mislim, da vemo, da uživa, ko ljudje komunicirajo z njim. Če je to tisto, kar ga je spodbudilo, bi si želeli, da bi se to zgodilo še večkrat."

Kyrie Irving je pri Dallasu, ki je po nizu treh porazov dosegel dve zaporedni zmagi, dodal 21 točk.

Cade Cunningham je dosegel 33 točk, 10 podaj in devet skokov za Pistonse, ki so izgubili 10 tekem od 12. Simone Fontecchio je dodal rekord kariere, 27 točk.

Mavericks so ob polčasu vodili z 69-65, k čemur je Dončić v drugi četrtini pomagal z 21 točkami.

Prekršek vodil v množičen prepir

Dončić je v tretji četrtini dosegel še 10 točk, Dallas pa je povedel s 104-88, potem ko je Tim Hardaway mlajši zadel tri trojke v zadnjih 2:16 minutah četrtine.

"Za nas pomeni ogromno že to, ko lahko Hardaway vstopi v igro in na takšen način zadene trojke," je dejal Kidd.

Mavericks so v prvi minuti četrte tekme premagali Detroit s 7:0 in prednost povišali na 23 točk.

Igra se je v nadaljevanju zapletla. Pri 9:07 pred koncem so Stanleyju Umudeju piskali zaradi očitnega prekrška, ker je udaril Hardawaya v glavo. Nato je pri 7:03 pred koncem Jalen Duren storil prekršek nad centrom Mavsov Danielom Gaffordom, ko je ta šel do koša na Dončićevo podajo. P.J. Washington je narahlo odrinil Durena od Gafforda, ki je bil na tleh, Duren pa je odgovoril z veliko močnejšim udarcem in pripeljal vseh 10 igralcev v prepir.

Duren je bil izključen po osebni napaki in dveh tehničnih. Washington je tudi prejel tehnični.

"To je bil težek prekršek, a to je košarka," je dejal Gafford. "Tega nikomur ne očitam."

Manj kot minuto kasneje je Dončić zbral svojo 10. asistenco, Gafford je zadel in tako vodstvo Mavericks povišal na 25. Dončić je izstopil iz igre pri 3:14 minute pred koncem tekme, potem ko je zbral deseti skok in dosegel trojni dvojček.

Dallas osmi

Po analizi medijske hiše ESPN je Ljubljančan postal četrti igralec z desetimi trojnimi dvojčki s 35 točkami v eni sezoni, s tem dosežkom se je pridružil Russellu Westbrooku, Jamesu Hardnu in Oscarju Robertsonu.

Dallas zaseda osmo mesto v razvrstitvi zahodne konference z razmerjem 36-28 v zmagah in porazih.

Na drugih tekmah so košarkarji Los Angeles Clippers svoj niz zmag podaljšali na tri tekme z domačo zmago nad naslednjim tekmecem Dallasa Chicago Bulls s 112:102.

Paul George je dosegel 22 točk, Kawhi Leonard jih je dodal 19, James Harden pa je dosegel trojni dvojček, ko je vpisal 14 točk, 11 skokov in 10 podaj za Clippers, ki so v tretji četrtini zaostajali kar za 14, ob vstopu v četrto pa za dve. Zadnji del tekme so začeli z nizom 11-0 točk in zdržali za zmago.