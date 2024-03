Organizatorji so morali etapo zaradi močnega sneženja v zadnjih dneh spremeniti in prestaviti bolj na jug. Etapa od Nice je bila nespremenjena prvih 89 km, zadnjih 15 km pa je potekalo navkreber do vrha La Madone d'Utella (15,1 km/5,7 %).

Na zadnjem vzponu je sprva Evenepoelova ekipa narekovala močan ritem, nakar je Belgijec tudi napadel, a se ni otresel vseh tekmecev. Je pa napad uspel Vlasovu, ki ni nevaren v skupnem seštevku. Nabral si je nekaj prednosti in ciljno črto na vrhu vzpona prečkal osem sekund pred zasledovalci. Drugi je bil Evenepoel, ki je bil tik pred Rogličem.

Za Vlasova je bila to 12. zmaga v karieri in prva po 21 mesecih, ko je nazadnje dobil peto etapo dirke po Švici 2022.

McNulty za las ohranil vodstvo

V skupnem seštevku je s sedmim mestom McNulty (+0:27) za las ohranil vodstvo. Ima še štiri sekunde naskoka pred danes petouvrščenim rojakom Matteom Jorgensonom (Visma-Lease a Bike). Tretji je Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) z zaostankom 34 sekund. Zmagovalec petkove etape je bil danes četrti.

Roglič je v skupni razvrstitvi z 11. napredoval na šesto mesto in za vodilnim pred zadnjo etapo zaostaja 1:21 minute.

Na dirki je nastopal še en Slovenec Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki pa je danes v zahtevnih vremenskih pogojih kot deset drugih kolesarjev odstopil.

V nedeljo bo na vrsti zahtevna zadnja etapa v okolici Nice (109,5 km) s petimi kategoriziranimi vzponi.