Ante, s katerim je živela v Istri, naj bi bil po pisanju Večernjega lista direktor nepremičninskega podjetja. Ivana je v preteklosti redno objavljala njune skupne fotografije s potovanj po svetu, veliko njenih fotografij pa je posnel prav on.

Zdaj je bujna hrvaška starleta pustila Anteja za sabo in se ustalila v ZDA, natančneje v Miamiju na Floridi, kjer si je kupila stanovanje. Knollova, ki dela tudi kot didžejka, se je o tem pohvalila na instagramu. »Še vedno ni dvorec, je pa moje in sem zanj trdo delala,« je zapisala in izrazila večno hvaležnost očetu, ki jo je od malih nog vzgajal, da postane neodvisna.

»Pred obiskom Miamija sem vedela, da bo to moja baza. A le baza. Ker ta upornica nikoli nima stalnega naslova,« je še sporočila vplivnica, ki ima na družbenih omrežjih že več milijonov sledilcev. Tistim, ki jo na spletu radi kritizirajo, pa je sporočila: »Medtem ko vi vrtite glasbo v svojih garažah, sem jaz ustvarjena za velike stvari, ker imam večja jajca od vseh vas skupaj.«