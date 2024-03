Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin v ekonomsko-poslovni coni (EPC) Zalog je Mestna občina Ljubljana prejela dve ponudbi, in sicer za isti kompleks parcel. Ponudbi sta oddali ljubljanska družba Cetix in koprska družba Renting. Obe se potegujeta za skoraj 2800 kvadratnih metrov veliko zemljišče v novi coni v Zalogu. Izklicna cena za omenjeno zemljišče je bila 555.800 evrov.

Cetix bi bil zanj pripravljen odšteti 561.358 evrov, Renting pa 557.000 evrov. Vodja komisije, ki je vodila postopek zbiranja ponudb, Barbka Glavan z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je povedala, da bodo ponudbi temeljito pregledali in oba ponudnika v najpozneje tridesetih dneh obvestili o izidu. Če bo družba Cetix izpolnjevala vse razpisne pogoje, bo občina z njo sklenila kupoprodajno pogodbo. Za preostala štiri zemljišča, ki jih občina prodaja v ekonomsko-poslovni coni, ni bilo ponudb. Glavanova je napovedala, da bodo zanje v kratkem začeli nov postopek prodaje.

Na občini so pred časom pojasnili, da so zemljišča v zaloški coni namenjena mikro-, malim in srednje velikim podjetjem, ki so registrirana v Sloveniji. V EPC Zalog bodo bodoči kupci lahko gradili tehnološki park, dovoljena je tudi gradnja industrijskih stavb s skladišči in spremljajočimi stavbami za storitvene dejavnosti, ni pa tam dovoljena predelovalna dejavnost.

Ker je občina ureditev komunalne infrastrukture v coni sofinancirala s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj, se bodo kupci zemljišč morali zavezati določenim pogojem. Vsak kupec bo moral do najpozneje 30. junija 2026 na svojem zemljišču zgraditi objekt in zanj pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje, do konca leta 2026 pa bo podjetje moralo začeti izvajati dejavnost na lokaciji. Kupec »najmanj dve leti po zaključku investicije oziroma najmanj do 28. februarja 2029 ne bo opustil ali premestil proizvodne dejavnosti s programskega območja ali spremenil lastništva nad nepremičnino«, še določajo pogoji. Če kupec pogodbenih določil ne bo spoštoval, ima občina na voljo več sankcij.