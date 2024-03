Gala 1894–1982

Gala Dalí, rojena Elena Ivanovna Diakonova, je bila najprej žena pomembnega francoskega nadrealističnega pesnika Paula Éluarda (1917–1929) in nato nadrealističnega slikarja Salvadorja Dalíja (1934–1982). Gala, rojena v intelektualni ruski družini, je bila v Moskvi učiteljica, potem pa je zaradi tuberkuloze odšla na zdravljenje v Davos, kjer je spoznala množico različnih sodobnih umetnikov in se pri 17 letih zaljubila v Éluarda. Avgusta 1916 mu je sledila v Pariz in se pol leta pozneje z njim tudi poročila. Dobila sta hčerko Cécile, a je Gala sovražila materinstvo, manj je zanemarjala nadrealistično gibanje. Bila je navdih za številne umetnike, vključno z Éluardom, Louisom Aragonom, Maxom Ernstom in Andréjem Bretonom. Z Éluardom in Ernstom je celo živela v liberalni trojni zvezi. Leta 1929 sta Éluard in Gala spoznala Salvadorja Dalíja. Gala in Dalí sta se v istem trenutku zaljubila, a sta z Éluardom ostala prijatelja tudi po razpadu zakona. Gala je postala Dalíjeva muza, ki je neposredno navdihovala njegova dela in se v mnogih tudi pojavila. Pravijo, da gre za najbolj ljubeče in čutne upodobitve ženske srednjih let v zahodni umetnosti.