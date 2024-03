Türk je v Svetu ZN za človekove pravice predstavil svoje redno poročilo o stanju na zasedenih palestinskih območjih v času od novembra 2022 do oktobra 2023. V tem času se je potrdilo gradnjo oz. zgradilo 24.000 novih stanovanjskih enot, kar je največ v enem letu odkar so začeli leta 2017 spremljati te aktivnosti. Lani so pri pisarni komisarja ocenili, da na Zahodnem bregu živi okoli 700.000 izraelskih naseljencev.

Visoki komisar ZN je danes obsodil nasilje naseljencev proti Palestincem, preganjanje in uničevanje palestinskih hiš. »Nasilje naseljencev in kršitve, povezane z naseljevanjem, so dosegle šokantno raven in lahko uničijo vsako praktično možnost za vzpostavitev uspešne palestinske države,« je dejal Türk.

Od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so zabeležili več kot 600 napadov naseljencev. Obenem so v tem času izraelske varnostne sile ubile najmanj 396 Palestincev, najmanj devet pa so jih ubili naseljenci, je pojasnil Türk.

»Edina pot naprej je izvedljiva politična rešitev, ki bi končala okupacijo, omogočila vzpostavitev neodvisne palestinske države in zagotovila uresničevanje temeljnih pravic palestinskega ljudstva,« je še poudaril.