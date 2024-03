(Nedeljski dnevnik) Šlo ji je na živce, da je gledal televizijo, zato se je moral izseliti iz najemnega stanovanja

Najemniki so v Sloveniji bolj ali manj prepuščeni sami sebi, saj država ne regulira trga. Tako poleg vedno višjih cen najemnin najemniki opozarjajo tudi na vse bolj zaostrene pogoje za najem stanovanja, saj najemodajalci pogosto ne dovolijo ne hišnih ljubljenčkov ne otrok; nekateri gredo celo do takšnih skrajnosti, kot so prepovedi obiskov in prepoved uporabe stanovanja med konci tedna. Tako se iskalcu stanovanja možnosti še skrčijo.