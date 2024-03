Bojan Zalar, direktor Psihiatrične klinike Ljubljana, je prejel Bodečo Nežo za najbolj seksistično izjavo leta 2023/2024. Njegova izjava, da dvomi v resničnost prijav spolnega nasilja, je sprožila zaskrbljenost med organizatorji in javnostjo. Čeprav raziskave kažejo na redke lažne prijave, Zalarjeva izjava podpira predsodke, ki žrtvam spolnega nasilja odrekajo verodostojnost.

»Zaskrbljujoče in strašljivo je, da strokovnjak izraža vnaprejšen dvom o resničnosti prijav spolnega nasilja. Čeprav raziskave kažejo, da je lažnih prijav zanemarljivo malo in da odsotnost obsodb ne pomeni, da zlorab ni, pritrjuje predsodkom, da naj bi bila večina prijav spolnega nasilja lažnih in podanih iz koristoljubja,« pa se glasi utemeljitev komisije, ki vsako leto podeli nagrado.

Dodali so še, da nevarna izjava sodnega izvedenca dejansko kaže na sistemski problem v družbi - problem, da se žrtvam (spolnega) nasilja ne verjame. Žrtve spolnega nasilja doživljajo močne občutke sramu, stigme in krivde, pogosto verjamejo, da so za nasilje, ki so ga doživele, krive tudi same. K temu pripomorejo tudi družbeni odzivi in toleranca do nasilja ter prelaganje krivde s povzročiteljev na žrtve, kar v svoji izjavi nakazuje tudi sodni izvedenec.

Zdi se, da so izjave vsako leto bolj neprimerne

Maja Peharc, predstavnica uredništva za izbor Bodeče Neže, ki jo podeljujejo uredništvo spletnega portala spol.si in kolekitv Rdeče zore za Dnevnik pojasnjuje: »Da in ne. Izjave so vsako leto podobne v svoji raznovrstnosti, je pa res da so se letos v finalni izbor uvrstile 3-4 izjave, ki normalizirajo, skoraj poveličujejo in opravičujejo (spolno) intimnopartnersko nasilje.«

Posebej je izpostavila izjave Petre Parovel, Marka Vlahovića in Bojana Zalarja. Dodala je, da so te izjave so globoko problematične, krute in jasno kažejo, da nismo družba z ničelno toleranco do nasilja. Kar izjave še malo poslabšuje je, da je bilo letos veliko nominiranih izjav vplivnežev_ic, ki na družbenih medijih delujejo v svojih mehurčkih brez uredniškega nadzora - to pa je publika letos opazila. Družbena omrežja so med mladimi tisti medij, ki mu sledijo in to, da se tam »učijo«, da je ženska predmet v kuhinji, ki je vreden 0 evrov ter da se jo lahko razbije je zelo problematično.

Na družbenih omrežjih odmevna tudi kruta izjava podjetnice in vplivnice Petre Parovel

»Zdaj bomo povedala eno zelo nepopularno mnenje med ženskami. In grdo bom povedala, najbolj neposredno, kar lahko. Če je treba kdaj širiti noge, moraš razširiti noge. Moškim to veliko več pomeni kot ženskam. Ženske imamo več obdobij, ko nam milijon stvari hodi po glavi, ko se nam ne da. Ampak še vedno, če je to enkrat na teden, naredi in bo boljše.«

»Spolno nasilje v intimnopartnerskem odnosu, zlasti ko gre za posilstvo, je ena najtežje prepoznavnih in dokazljivih oblik nasilja. Pogosto je povezano s stereotipnim prepričanjem, da je spolnost ena od obveznosti v intimni partnerski zvezi. Izjava spolno stereotipizira vloge moških in žensk v odnosu - moški naj bi bili veliko bolj seksualno aktivni in željni spolnosti, ženske pa se morajo temu »moškemu nagonu« podrediti, če želijo ohraniti odnos,« pojasnjujejo izjavo.

Dodali so še, da ima vplivnica veliko sledilk in sledilcev, predvsem mladih, ki jim s takšnimi izjavami podaja napačno predstavo o tem, kaj je v razmerju sprejemljivo. Dobri intimnopartnerski odnosi temeljijo na več ključnih elementih, ki omogočajo vzajemno zadovoljstvo, to so spoštovanje, komunikacija, ki je odprta za sprejemanje in razreševanje konfliktov, zaupanje ipd., nikakor pa ne nasilje ali ideja, da je treba v odnosu početi nekaj, česar ne želimo.

Kljub manipulaciji je bila nagada podeljena »pravemu«

Organizatorji izbora so bili soočeni z manipulacijo glasovanja, a so uspešno preprečili vpliv na končno razvrstitev. Dogodek je spodbudil razmišljanje o vrednotah družbe in vplivu medijske pozornosti na seksizem ter normalizacijo nasilja.

Peharc je namreč še opozorila, da so nominirane izjave vplivnic_zev drugačne tudi zaradi poskusa manipulacij pri spletnem glasovanju, saj je za eno izjavo določenega vplivneža nekdo preko botov poskušal zagotoviti uvrstitev v finale. »To se nam zdi zanimivo, a hkrati tudi problematično. Očitno je vsaka pozornost za vplivneže_ice dobra, tudi če je vsebina izredno mizogina, seksistična in poveličuje nasilje.

Če ste žrtev nasilja, pomoč obstaja! Lahko se obrnete na nevladne organizacije, kot so SOS telefon 080 11 55 (24/7), Društvo za nenasilno komunikacijo, Zavod Emma. Nasilje lahko prijavite na policijskih postajah in centrih za socialno delo, obrnete se lahko tudi na vašega_o osebnega_o zdravnika_co.