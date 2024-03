Praviloma si skoraj vsak lastnik električnega avtomobila postavi tudi zasebno polnilnico. Na kateri lahko napolni baterije bistveno ceneje in v času, ko avtomobil stoji. Pri osebnih polnilnicah je še vedno veliko vprašanj, od osnovne moči priključka do vprašanja, kaj naj storijo lastniki večstanovanjskih stavb. Vsak ravno ne more potegniti kabla iz stanovanja, tako da bo tudi tu, če bomo z elektrifikacijo voznega parka nadaljevali, nujno najti rešitve. Polnjenje avtomobila takrat, ko ga ne potrebujete, ko počivate on in vi, na domači polnilnici, je najbolj racionalno.

Energijo časti sonce

To je poleg drugega tudi najcenejša elektrika, če odmislimo polnilnice na parkiriščih različnih tovarn, kjer lahko lastniki električnih avtomobilov brezplačno polnijo. Za zdaj brezplačno, zagotovo pa bo to slej kot prej plačljivo ali pa bo davčna služba ocenila, da gre tako polnjenje v bonifikacijo. Seveda je treba tudi to elektriko plačati, pa naj bo to uporabnik ali podjetje, cene elektrike pa so seveda tudi različne glede na vrsto polnilnic. Če bi primerjali ceno kilometra avtomobila polnjenega na hitri polnilnici na avtocesti in ceno prevoženega kilometra s sosedovim avtomobilom na dizelski pogon, ki kljub starosti 20 let 'pije' vsega dobre 4 litre na 100 prevoženih kilometrov, bi seveda zmagal slednji, če pa električno vozilo polnite na domači polnilnici, je ta cena bistveno drugačna, če pa imate na strehi še sončno elektrarno, vam ceno energije 'časti' sonce.

Soglasja

Za postavitev hišne polnilne postaje sicer ni treba pridobiti nobenih soglasij, saj jih priključujejo direktno na obstoječe hišno omrežje odjemalca. Za neposredno priključitev na distribucijski sistem je treba pridobiti soglasje za priključitev s predhodno predložitvijo idejne zasnove ali idejnega projekta upravljavcu gospodarske javne infrastrukture. Pri izbiri polnilne postaje pa je treba upoštevati tudi hišno električno omrežje in njegovo končno moč. Večina enostanovanjskih hiš ima priključno moč 3x20A ali 3x25 A, in poglejmo, kaj to pomeni. Večina polnilnic ima moč okoli 20 kW, seveda pa lahko namestite tudi polnilnico z manjšo močjo, na primer 11 kW, kjer potrebujete moč varovalk vsega 3x16 A. Danes je pot do močnejših varovalk preprosta, če pa imate tako slabe kable, ki ne bi prenesli moči 20 ali 25 A, bi bilo že zaradi vaše splošne varnosti pametno razmisliti o zamenjavi kablov. Električno polnilnico lahko polnite tudi le z enofaznim priključkom, čeprav je vendarle smiselno imeti močnejšega in trifaznega.

Kaj pa preobremenitev? Nekateri uporabniki električne energije namreč poznajo težavo, da jim pri prešibkem priključku zaradi preobremenitve pregori glavna varovalka (pancerka), ki jo mora potem zamenjati delavec distributerja električne energije. Pri polnilnicah te težave ni, polnilnice brez avtomatske prilagoditve moči polnjenja glede na preostalo porabo električne energije pa vam ne priporočamo.

Priključna moč

Vrnimo pa se k priključni moči oziroma varovalkam. V zasebnih hišah je večina priključkov trifaznih in moči 3x20 A ali 3x25 A, nekateri močnejši odjemalci pa imajo tudi varovalke oziroma priključno moč 3 x 35 A, ki je še v kategoriji gospodinjskega odvzema. Kaj pa to pomeni 3 x 25 A. Tukaj je omejitev dobave okoli 17 kW. Izračun je enostaven, in sicer zmnožite 3 x 25 x 0,23 in dobite 17,25, pri 3 x 20 to pomeni 13,8 KW, pri 3 x 35 pa 24,15 kW. Enofazni priključki pa so samo ena faza in so omejitve večje, kar pomeni, da bi pri enofaznem priključku 20 A imeli težave že z indukcijskim štedilnikom, saj je v tem primeru možnost odvzema vsega 4,6 kW.

Sistem dinamičnega prilagajanja porabe

Ena izmed možnosti, kako uskladiti višino trenutne porabe, je, da izračunate, koliko aktivnih porabnikov lahko priključite. Pri polnilnih postajah pa se navadno uporablja t. i. load guard oziroma sistem dinamičnega prilagajanja. To je pametni števec na dovodu, ki postaji sporoča obremenitev priključka in potem postaja sama prilagaja odvzemno moč. V bistvu je to pameten števec, ki bere iz električnih priključkov različne podatke, kot so napetost, moč, jalova moč, tok, energija skupna in vsaka faza posebej v obeh smereh. Ti sistemi dinamične prilagoditve so v glavnem namenjeni polnilnim postajam in ne splošno uporabnim sistemom. Kot je pripovedoval naš strokovni sodelavec Robi Maren (reavisys.si), je sam že programiral sistem na računalniku, v katerega je vključil pametni števec, ki bi lahko vključeval tako polnilno postajo kot tudi toplotno črpalko ali kak drug porabnik, pri katerem je mogoče prilagajati porabo, bo pa verjetno tudi to kmalu bolj razširjeno.

Hitrost polnjenja

Odločitev o smiselnosti nakupa polnilne postaje je odvisna od porabnika oziroma avtomobila, seveda je odvisno tudi od želje glede hitrosti polnjenja, je pa dinamično prilagajanje v glavnem smiselno. Ob odločitvi za nakup polnilne postaje si odgovorite na vprašanje, kako naj polnilna postaja deluje in kakšne podatke naj vam posreduje. Obvezna je RCD zaščita, kontroler za vtičnico in kontaktor za vtičnico (stikalo) in še nekateri dodatni sistemi varovanja postaje. Osnovne polnilnice nimajo števca porabe, ga pa priporočamo, če želite spremljati porabo po uporabnikih in različnih postavkah. Avtentikacija je različna, lahko je vezana na kartico ali kakšne druge sisteme, osnovna pa je vezana direktno na postajo. Zanimiv je tudi avtomatski avtentikator v avtomobilu, ki se sam predstavi postaji in kontaktira z njo, s tem, da je to zelo uporaben sistem tudi pri drugih polnilnicah. Cena polnilne postaje je odvisna od dodatnih funkcij in možnosti, smiselno pa je imeti tudi standard, ki omogoča uporabo avtomobila oziroma njegove baterije kot hranilnik energije (IRC 15118) in potrebne sisteme za to. Pri sončni elektrarni brez NET meteringa je uporaba baterije avtomobila tudi kot hranilnika edino logična s tem, da je praznjenje baterije pač mogoče nastaviti na najnižjo možno vrednost. Naj pa omenimo še, da AC polnilnice oddajajo izmenični tok, DC (direktni enosmerni tok) pa enosmerni s tem, da so slednje dražje in se manjkrat uporabljajo v domačih polnilnicah. Čeprav je spet vse odvisno od vozila. Naj pa omenimo še sistem postavitve, ki je lahko stenska ali samostoječa, zunanja ali notranja, pritrjene ali prenosne električne polnilnice …

Kaj pa polnilnice za stanovalce večstanovanjskih stavb? O tem pa več v eni izmed naslednjih številk.