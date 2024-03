Pri Mestu žensk z nagrado ženske o ženskah izpostavljajo nevidno delo, zgodbe, pogum in odločnost kolektivov in posameznic. Pisateljica Matković je nagrado prejela za svojo neomajno angažiranost v razširjanju literarnega prostora. Kolektiv Rejv utopija je komisija nagradila zaradi njihovega angažmaja, da prostore, ki so namenjeni zabavi in druženju, očistijo nasilja. Tjaša Črnigoj je nagrado prejela za svojo pogumno izbiro tematike in trajen prispevek k ozaveščanju o ženskih vprašanjih. Tei Hvala je komisija nagrado podelila za njeno razširjanje ideje feminizma v različnih vlogah, kot so pisateljica, pedagoginja, kuratorka, predvsem pa aktivistka. Sonja Lokar pa je nagrado ženske o ženskah prejela za izjemen življenjski prispevek k boju za enakost spolov in pravice žensk.