#Intervju Helena Koder: Meni se zdijo grafiti podzavest mesta

Režiserka in scenaristka Helena Koder, po izobrazbi romanistka, je svoje poklicno življenje kot režiserka posvetila dokumentarnim filmom, za kar je leta 2014 prejela plaketo dokumentarno ime 2014, lani pa Štigličevo nagrado za življenjsko delo. Pred dnevi je izšel njen knjižni prvenec, izredno zanimiva zbirka esejev Krošnja z neznanimi sadeži, posvečenih književnosti, predvsem poeziji, književnicam in književnikom, pa tudi filmu in filozofiji.