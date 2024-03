Verjamem, da se ne bo pustila zlahka prinesti naokoli in bodo skupaj strli tudi te orehe. Menim pa, da so to samo pasje bombice in da ima ministrica hujše probleme drugje. Kot državljan ocenjujem stanje pravne države kot katastrofalno. Dogaja se točno po izjavi nekdanje predsednice ustavnega sodišča, ki je pravo označila kot znanost, kjer dva krat dva ni nujno štiri.

To razumem tako, da je pravo ali pravica rezervirana za tiste, ki lahko plačajo. To potrjujejo primeri sodb sodišč za nekoga, ki je goljufal pri tehničnih pregledih, naredil za nekaj čez 30.000 evrov škode in bil obsojen na 5 let zapora. Igor Bavčar, ki je naredil tisočkrat večjo škodo, ob delo spravil čez 1000 delavcev, je prav tako dobil 5 let zapora. Kazni ni odsedel, sedaj pa toži državo zaradi »nepoštenega« sojenja.

Ne vem, kaj poreče ministrica za pravosodje na padanje sodb zaradi izločanja dokazov. Dokaz je ali pa ga ni, ne more se ga kar tako izločati. Edino, kar se mi zdi nelegalen način, je priznanje krivde pod prisilo ali izsiljevanjem. Če pride do tega, mora odgovarjati tisti, ki je to počel. Dokazni postopki so očitno napisani tako, da kar ponujajo možnosti večini advokatov, da sesuvajo obtožbe.

Ministrica za pravosodje, če je res tako izkušena, bi morala prepričati vlado in politiko, da sodnike in tožilce postavlja sodni svet, ne pa politične stranke. Sicer se bo začela dogajati Amerika, kjer Trump žanje, kar je sejal z nastavljanjem njemu privrženih vrhovnih sodnikov. Ti ga bodo ustoličili za ponovni mandat predsednika.

Ministrico Katičevo sprašujem, ali tudi ona meni, da matematika v pravu ne velja, ali bomo državljani kdaj imeli občutek, da je pravo zaradi zagotavljanje pravic za vse, ne samo za elite.

Seveda od nje ne pričakujem odgovora. Edini, ki je bil v vlogi ministra in mi je kot državljanu odgovoril, je bil France Križanič. A upanje umre zadnje.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki