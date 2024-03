Da mora Izrael omogočiti zagotavljanje nujno potrebne humanitarne pomoči za ljudi v Gazi, je bil eden od ukrepov, ki ga je ICJ konec januarja odredil v tožbi Južne Afrike proti Izraelu.

Več kot en mesec kasneje je Južna Afrika ponovno naslovila sodišče, pri tem pa kot razlog navedla množično razširjeno stradanje Palestincev v Gazi in spomnila, da je v zadnjem tednu tam zaradi podhranjenosti umrlo najmanj 15 otrok.

Pretoria je zato sodišče znova pozvala, naj odredi takojšnjo prekinitev ognja, izpustitev vseh talcev in končanje izraelske blokade Gaze ter dobavo nujne pomoči.

Izrael na kritike na ta račun odgovarja s trditvami, da v enklavo prihaja več pomoči kot kadarkoli od začetka vojne 7. oktobra lani. Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, številke, ki jih je ob tem ponudil tiskovni predstavnik izraelske vlade, ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Izrael v nasprotju z izjavami agencije Združenih narodov trdi tudi, da ne ovira dobav pomoči prebivalstvu v Gazi.

Zdravstvene oblasti v Gazi in ZN medtem opozarjajo na vse hujše razmere za več kot dva milijona ljudi v enklavi, ki je zadnjih pet mesecev tarča obsežnega obstreljevanja izraelskih sil, v katerem je bilo ubitih več kot 30.000 ljudi.

ICJ bo o tem, ali je Izrael kriv zločina genocida, odločal predvidoma več let. Kot začasni ukrep pa je sodišče odredilo, da mora Izrael sprejeti vse ukrepe, ki so v njegovi moči, da prepreči kršitve konvencije o genocidu. Vse odločitve sodišča so zavezujoče, a jih ICJ sam ne more uveljavljati.