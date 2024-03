Za četrtek in petek so odpovedani vsi prihodi in odhodi iz oz. v Frankfurt in München, v soboto pa je odpovedan jutranji let v Frankfurt.

Lufthansino osebje je k stavki, ki bo trajala od danes zvečer do sobote zjutraj, pozval sindikat Verdi. Gre za četrto stavko od začetka februarja, s katero Lufthansino osebje zahteva zvišanje plač. Uprava Lufthanse je februarja pristala na okoli 10-odstotno zvišanje plač z letošnjim decembrom in izplačan dodatek v naslednjih 25 mesecih, a se sindikat s ponudbo ne strinja.

Sindikat zahteva 2,5-odstotno zvišanje plač za več kot 20.000 zaposlenih in inflacijski dodatek v višini 3000 evrov, ki bi ga podjetje obročno izplačevalo v prihodnjem letu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Naslednji krog pogajanj je predviden 13. in 14. marca.