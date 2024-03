Mesto ima premalo kolesarnic

Kolesa so postala dražja in večina kolesarnic trenutno ne zagotavlja primerne varnosti. To še posebej velja za električna kolesa, ki potrebujejo tudi polnilne postaje. Mesto potrebuje varne in dostopne kolesarnice, da bodo sodobna kolesa lahko res konkurenčna avtomobilom za vožnjo do službe in nazaj.