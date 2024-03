Humus je neverjeten in če ga še ne poznate, je sedaj pravi trenutek, da ga spoznate. Brez težav ga lahko kupite v kateri koli trgovini, seveda pa bo najboljši doma pripravljen, saj točno veste, kaj je v njem. Zaradi tega, česa NI (saj veste, vsi tisti E-ji in konzervansi) v domačem humusu, se obdrži le teden in ne več tednov, kot tisti kupljeni. Pripravite ga lahko zelo hitro. Domači humus je lahko na mizi v nekaj minutah, če uporabite konzervo že kuhane čičerike.

Humus lahko postrežete kot namaz, kot pomako ali pa kot prilogo. Vanj namakajte narezano zelenjavo in brusketke ali naan kruh. Namažite ga na kruh in nanj položite še sir ali paradižnik ali pečeno vloženo papriko. Uživajte ga pa tudi kot prilogo, recimo s pečenim krompirjem in koruzo.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave:

Da vam bo lažje, si spodaj poglejte kratek seznam jedi, v katerih lahko uporabite humus.

Humus postrezite s:

Sendviči s humusom, paradižnikom in avokadom

Poletni zavitki s humusom, popečenimi bučkami in feto

Falafel krožnik z domačimi originalnimi falafli

Pisani grški sendviči s humusom, avokadom, feto in papriko

Party krožnik s tortilija čipsom, zelenjavo, paradižnikovo salso in humusom

Priprava humusa je resnično enostavna, lahko pa se poigrate tudi z okusi in vanj dodajte, kar želite – pečene paprike, različne začimbe, dišavnice po izbiri …

Tekstura humusa je odvisna od vas. Če želite resnično gladek humus, kuhani čičeriki odstranite lupinice.

Tradicionalno je humus pripravljen s sezamovo pasto oz. tahinijem, odličen pa je tudi z arašidovim maslom, ki je morda večim ljudem bolj blizu in ga imajo že tako doma. Poskusite oboje in se odločite, kaj vam je boljše. Obe različici sta odlični. V humusu je tudi olje, ki je lahko olivno ali rastlinsko ali mešanica obojega, za bolj zdravo različico pa ga nadomestite z jogurtom, lahko tudi z grškim. Čičeriko skuhajte doma ali pa uporabite že kuhano. Dobite lahko vloženo v konzervi ali pa v steklenem kozarcu.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 1 skodelico)

1 velika pločevinka kuhane čičerike (približno 250 g)

1 žlica arašidovega masla

4 žlice (olivnega) olja

približo 3 žlice vode

1 manjši strok česna

1 limona

1 ščepec soli

PRIPRAVA

Čičeriko splaknite pod mrzlo vodo in dobro odcedite. Če želite bolj kremast humus, čičeriko olupite. Za tako veliko pločevinko potrebujete približno pet minut dodatnega časa. Česen olupite, limono pa ožemite. Pripravite še olje in vodo.

V mešalnik dajte čičeriko, česen, limonin sok, arašidovo maslo, vodo in dobro zmiksajte. Dodajte olje in še enkrat zmiksajte. Humus nujno poskusite in po potrebi dodajte še sol in limonin sok, saj bo humus dober le, če bo dovolj slan in kiselkast.

Humus servirajte in po želji za lepši izgled še okrasite (nekaj olja, nekaj nezmiksanih čičerik, svež peteršilj, paprika ali sumac).