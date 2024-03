»Danes smo sabotirali Teslo,« so zapisali pri Vulkangruppe in dodali, da naj bi šlo za protest proti ameriškemu proizvajalcu avtomobilov. Skupina je že leta 2021 Teslo preko zapisa na spletu obtožila, da ni niti zelena, niti ekološka, niti socialna. V tistem času je bila tudi osumljena požiga električnega napajalnika na gradbišču današnje tovarne.

Požar je sicer zajel steber daljnovoda na polju, ki ni bil ograjen. Požar so pogasili gasilci. Brez elektrike je ostalo več okoliških vasi. Kot je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnil tiskovni predstavnik policije, je preiskavo začela pristojna kriminalistična služba, ki bo ugotovila, ali je šlo za nameren požig.

Tabloid Bild je sicer namigoval, da so požar povzročili okoljski aktivisti, ki nasprotujejo krčenju tamkajšnjega gozda za namen širjenja tovarne, vendar policija morebitne povezave protestnikov z incidentom ni komentirala. Med 80 in 100 aktivistov od četrtka zaseda del gozda v bližini tovarne, s čimer izražajo nasprotovanje načrtom o širitvi podjetja. Aktivisti so si po poročanju dpa v ta namen postavili hišice na drevesih. Okoljevarstveniki med drugim opozarjajo, da se želi tovarna širiti na vodovarstveno območje. Načrtom za širitev naj bi nasprotovala tudi večina tamkajšnjih prebivalcev.

Tesla je v izjavi za javnost sporočila, da so bili proizvodni obrati po zaustavitvi zaradi požara v »varnem stanju«, delavci pa so bili poslani domov. »Trenutno še ne moremo povedati, kdaj se bo proizvodnja nadaljevala,« so dodali, a hitrega vnovičnega zagona obrata ne pričakujejo.

Tesla v Grünheideju električne avtomobile izdeluje skoraj dve leti. Po zadnjih podatkih družbe je tam zaposlenih okoli 12.500 ljudi.