Februarja se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 4681 brezposelnih oseb, kar je 49,5 odstotka manj kot januarja in 6,6 odstotka več kot februarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 1959 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1014 presežnih delavcev, 90 brezposelnih zaradi stečajev in 383 iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas 59,9 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve 33,7 odstotka manj in presežnih delavcev 50,4 odstotka manj. Na drugi strani je bilo več prijav zaradi stečajev, in sicer za 83,7 odstotka.

Glede na lanski februarja se je na novo prijavilo 35,4 odstotka več presežnih delavcev in 172,7 odstotka več stečajnikov, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 3,1 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve pa 13,0 odstotka manj. Med minuli mesec prijavljenimi brezposelnimi po navedbah zavoda prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju predelovalnih dejavnosti in v dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil.

V prvih dveh mesecih 2024 skupaj se je v evidenco zavoda na novo prijavilo 13.947 brezposelnih oziroma 10,4 odstotka več kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas, 6840. Iz evidence se je medtem odjavilo 2,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, in sicer 12.584 brezposelnih, od teh 8644 zaradi zaposlitve. Prostih delovnih mest so na zavodu v tem času našteli 27.246, kar v medletni primerjavi pomeni 5,9-odstoten padec.

Brezposelnost se je v primerjavi s stanjem ob koncu januarja zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Večji upad, kot je bil dosežen na ravni države, so imele službe Velenje (-6,0 odstotka), Kranj (-5,7 odstotka), Celje (-4,6 odstotka), Sevnica (-4,5 odstotka) in Maribor (-4,1 odstotka). Najmanj se je število brezposelnih znižalo v službi Novo mesto (-1,9 odstotka).

Tudi medletno brezposelnost ostaja manjša v vseh območnih službah, čeprav se razlike zmanjšujejo. Največje znižanje števila brezposelnih še vedno beleži služba zavoda Nova Gorica, v kateri je bila v primerjavi z lanskim februarjem brezposelnost manjša za 13,4 odstotka, najmanjši upad pa so imeli v službi Trbovlje, 2,2-odstotnega.

Med na novo zaposlenimi največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih

Od 6575 brezposelnih oseb, ki jih je zavod februarja odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4708 oseb, kar je 19,6 odstotka več kot januarja in 2,6 odstotka več kot februarja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, tajnikov, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev ipd., delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, zidarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, tesarjev in natakarjev.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so februarja zavodu sporočili 12.804 prostih delovnih mest, 11,3 odstotka manj kot januarja in 7,9 odstotka manj kot februarja 2023, največ za poklicni skupini delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (778) in delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (706).

Zavod je objavil še stopnjo registrirane brezposelnosti za lanski december. Tedaj je bilo uradno brez dela 4,9 odstotka ljudi, kar je 0,1 odstotne točke več kot novembra in 0,5 odstotne točke manj kot decembra 2022.